Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego obowiązuje od rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia uzyskania przez zainteresowanego pełnoletności. Do prowadzenia firmy potrzeba bowiem pełnej zdolności do czynności prawnych - wynika z interpretacji ZUS.

To sedno interpretacji indywidualnej autorstwa gdańskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z końca lutego 2025 r. (DI/100000/43/79/2025). Wniosek o jej wydanie złożył w styczniu br. niepełnosprawny chłopiec, który 15 listopada 2023 r. rozpoczął z pomocą pełnomocnika prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Do chwili ukończenia 18 lat (co nastąpiło 15 grudnia 2024 r.) nie odprowadzał składek z tytułu prowadzenia firmy. Tłumaczył, że w tym czasie korzystał z ubezpieczenia KRUS swojego ojca jako domownik. Ponadto na infolinii organu rentowego uzyskał informację, że „osoba małoletnia prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG nie podlega ubezpieczeniom z tego tytułu”.

Zakład ubezpieczeń Społecznych: składki się nie należą

Oddział ZUS w Gdańsku potwierdził, że stanowisko wyrażone w piśmie jest prawidłowe. Uzasadnił, że małoletni po ukończeniu 13 lat mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (art. 17 kodeksu cywilnego). Jeśli zaciągają zobowiązania lub rozporządzają swoim prawem, to zgodnie z art. 11 k.c. potrzeba na to zgody przedstawiciela ustawowego. Pełną zdolność do czynności prawnych ma z kolei osoba pełnoletnia.

ZUS w interpretacji odwołał się do art. 4 Prawa przedsiębiorców, na mocy którego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. A w świetle orzecznictwa prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu przez przedsiębiorcę wiąże się z dokonywaniem czynności prawnych przekraczających zakres art. 14 par. 2 k.c. i wymaga posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych – uzasadniał ZUS. Dlatego małoletni biznesmen nie musi odprowadzać żadnych składek – zreasumował.

Interpretacja indywidualna oddziału ZUS w Gdańsku z 28 lutego 2025 r. (DI/100000/43/79/2025).