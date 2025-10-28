Chodzi o rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka nowelizujące Regulamin urzędowania sądów powszechnych, które odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS).
Bogucki na konferencji prasowej poinformował, że we wtorek do Trybunału Konstytucyjnego został skierowany wniosek prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie tego rozporządzenia. Uzasadniając wniosek, prezydencki minister ocenił, że szef MS „w sposób absolutnie bezprawny próbuje poprzez rozporządzenie zmieniać ustawę” i Trybunał powinien sprawdzić, czy akt ten jest zgodny z Konstytucją RP.
- W ocenie pana prezydenta Nawrockiego to rozporządzenie narusza szereg przepisów ustawy zasadniczej - wskazał, dodając, że „minister Żurek ma rozmach”. Jak zauważył, nie chodzi o jeden przepis konstytucji, a o szereg przepisów, które rozporządzenie „bezprawnie łamie”. Jak dodał, w ocenie prezydenta, rozporządzenie to próba wskazywania „politycznym palcem” władzy wykonawczej sędziów, mających orzekać w danym procesie. (PAP)
