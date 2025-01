DGP: Jak traktować zwolnienie lekarskie kończące się w dniu 25.10.2024 r., jeśli w tym dniu pracownik ma nocną zmianę od 22.00 do 6.00? Czy można założyć, że zwolnienia kończą się o 23.59, a zatem czy zwolnienie usprawiedliwia nieobecność na całej zmianie, czy tylko przez 2 godziny w opisywanym przypadku?

ZUS: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy co do zasady przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, jednak nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach ustawy zasiłkowej. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy (art. 11 ust. 4 ustawy zasiłkowej). Zasiłek chorobowy jest wypłacany za każdy dzień niezdolności do pracy, a nie tylko za dni robocze, jest on więc naliczany także za dni ustawowo wolne od pracy, jak i dni wolne dla danego pracownika, wynikające z obowiązującego go rozkładu czasu pracy. Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby jest zaświadczenie lekarskie. Z zaświadczenia lekarskiego wynika bowiem okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy (art. 55 ust. 3 pkt 5 ustawy zasiłkowej).Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wystawiane są na dni kalendarzowe. Dni kalendarzowe to kolejne następujące po sobie dni obejmujące 24 godziny, od godz. 0.00 do godz. 23.59. Zatem okres niezdolności do pracy trwa do godz. 23.59 ostatniego dnia wskazanego w zaświadczeniu lekarskim. W takiej sytuacji od następnego dnia (który rozpoczyna się od godz. 0.00) ubezpieczonemu zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy nie przysługuje. Wykonywanie pracy w systemie pracy zmianowej nie ma wpływu na okres prawa do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby orzeczonej w zaświadczeniu lekarskim.