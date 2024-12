Trwa protest w policji. Funkcjonariusze wnioskowali o wzrost wynagrodzeń na poziomie 15 proc. Tymczasem w ustawie budżetowej założono zaledwie 5-proc. podwyżkę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w stanowisku przesłanym Gazecie Prawnej tłumaczy, że wyższe płace można było negocjować w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Przypomnijmy: NSZZ Policjantów ogłosiło akcję strajkową po tym, jak nie udało się wypracować wspólnego stanowiska z MSWiA. Jednym z postulatów związkowców było podniesienie o 15 proc. uposażeń funkcjonariuszy. Tomasz Siemoniak powiedział wczoraj w radiowej jedynce wprost: nie ma środków na takie podwyżki dla policjantów.

Podwyżki dla policjantów. Odpowiedź MSWiA

Poprosiliśmy resort Tomasza Siemoniaka o wskazanie, dlaczego nie podjęto decyzji o podniesieniu płac w tej służbie, a także o stanowisko w sprawie twierdzenia NSZZ Policjantów, że rząd naraża Polskę na konsekwencje dla stabilności wewnętrznej kraju.

"Wyjaśniamy, że zgodnie z ustawą budżetową na rok 2025 przyjętą przez Sejm 6 grudnia 2024 r. w budżecie resortu spraw wewnętrznych i administracji na rok 2025, w tym także dla Policji, ujęte zostały środki umożliwiające podwyższenie wynagrodzeń pracowników i uposażeń funkcjonariuszy o 5 proc. w stosunku do roku 2024" – przekazało biuro prasowe w komentarzu udzielonym Gazecie Prawnej.

Podwyżki dla budżetówki powinny być negocjowane na RDS

W dalszej części odpowiedzi czytamy, że kwestia waloryzacji wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zdeterminowana jest przepisami z 23 grudnia 1999 r. Podano, że zgodnie z przepisami tej ustawy średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń są corocznie negocjowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów, w terminie do 15 czerwca każdego roku, przedkłada Radzie Dialogu Społecznego, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej do wyrażenia opinii, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny.

"Jeżeli Rada Dialogu Społecznego uzgodni (w drodze uchwały) wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej to Rada Ministrów w tym przypadku jest zobowiązana do uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej wynagrodzeń zapewniających osiągnięcie uzgodnionej wysokości wskaźników. Jeżeli natomiast w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Społecznego, to wówczas Rada Ministrów przyjmie do projektu ustawy budżetowej średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny, w wysokości nie niższej aniżeli zawarte w propozycji przedłożonej Radzie Dialogu Społecznego" – wskazano w komunikacie dla Gazety Prawnej.

Walka o podwyżki dla budżetówki

Jednocześnie przypomnijmy, że o 15-proc. wzrost wynagrodzeń w budżetówce walczono podczas spotkań w Radzie Dialogu Społecznego. Co do tej kwestii – znacznych podwyżek – byli zgodni zarówno związkowcy, jak i przedstawiciele biznesu. Rząd ostatecznie przyjął podstawowy wskaźnik oparty jedynie o wartość przyszłorocznej inflacji, czyli wynoszący 5 proc.

– Mamy cały czas nadzieję na to, że uda się osiągnąć porozumienie w sprawie postulatu dotyczącego 15-proc. w 2025 roku dla sfery budżetowej. Jednak to nie jest nasze pierwsze spotkanie w tej sprawie i już wiemy, jakie jest nastawienie rządu. Liczę na otrzeźwienie, liczę na zrozumienie, liczę na to, że jednak spełnione zostaną te obietnice, które były przedstawione w czasie kampanii wyborczej. Wielu wyborców Koalicji 15 października to pracownicy państwowej sfery budżetowej – tłumaczył w rozmowie z Gazetą Prawną Piotr Ostrowski, szef OPZZ, na początku listopada.

Ostatecznie Sejm przyjął ustawę budżetową i odrzucił poprawkę, która zmieniała wzrost wynagrodzeń w sferze usług publicznych.

Zarobki w policji w czerwcu 2023 roku Lp. Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Uposażenie netto 1 Komendant Główny Policji 16 19.800 2 Zastępca Komendanta Głównego Policji 15 18.228 3 Komendant wojewódzki Policji 14a 13.498 4 Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji 12 10.011 5 Kierownik referatu 7 6.884 6 Detektyw/asystent 5 5.674 7 Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 5.275 8 Policjant 2 4.782 9 Kursant 1 3.799 Kursant przed ukończeniem 26. roku życia 1 3.965 Kursant po ukończeniu 26. roku życia 1 3.849 Źródło: KGP, stan na czerwiec na 2023 r

Protest policjantów

Policjanci zabiegali o 15-proc. podwyżki.

"(…) pomimo wielokrotnych spotkań, prób negocjacji oraz gotowości do kompromisu, MSWiA nie wykazało żadnej chęci do faktycznego rozwiązania naszych problemów. Zamiast prowadzić dialog, konsekwentnie odrzucano nasze postulaty, ignorując potrzeby i oczekiwania funkcjonariuszy policji" – czytamy w komunikacie MSWiA.

W rozmowie z nami szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski mówił, że czas policyjnej prowizorki trwającej od wielu lat dobiegł końca.

Uzupełnił, że jeśli policyjny patrol nie dotrze do potrzebujących na czas, prosi, aby nie winić policjantów.

– Z pretensjami proszę do polityków obecnych i ostatnich kilku rządów. A jak będzie wyglądał protest? Będzie się rozwijał i będzie skuteczny. Oczekuję na szybką refleksję rządzących, myślę, że teraz społeczeństwo stanie po naszej stronie – wskazał przewodniczący NSZZ Policjantów.