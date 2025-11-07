Oddawanie plastikowych butelek w Żabce może się szczególnie opłacić klientom. Sieć ma zamiar przyciągnąć nowych klientów dzięki bardziej atrakcyjnej ofercie dotyczącej zwrotu butelek, informuje WP Finanse.

Od 5 listopada w Żabce można oddać butelki w dodatkową promocją

Od 5 listopada do 2 grudnia klienci Żabki mogą liczyć na wyjątkowy bonus za dbanie o środowisko. Wystarczy wrzucić do recyklomatu przy sklepie plastikowe opakowanie bez logo kaucyjnego, by otrzymać 50 żappsów w aplikacji – czyli o 30 więcej niż zwykle. Akcja ma zachęcić do segregowania odpadów i zwracania butelek, nawet tych spoza systemu kaucyjnego.

Wirtualna waluta Żabki ma realną wartość – za cztery żappsy klient otrzymuje równowartość 1 zł, co oznacza, że jedno opakowanie może przynieść korzyść wartą około 12,50 zł w punktach. Dla porównania, by zdobyć tyle samo żappsów podczas zakupów, trzeba byłoby wydać w sklepie około 200 złotych. Dzięki tej akcji konsumenci zyskują więc podwójnie – odzyskują kaucję i otrzymują dodatkową nagrodę do wykorzystania przy kolejnych zakupach.

Butelkomaty z Żabki

Po zeskanowaniu kodu kreskowego recyklomat rozpoznaje, czy butelka objęta jest systemem kaucyjnym. Na ekranie pojawia się krótka instrukcja, przypominająca, że do urządzenia można wrzucać wyłącznie plastikowe butelki i puszki, bez opakowań po mleku, oleju czy jogurtach. Po zakończeniu procesu maszyna drukuje paragon z wysokością kaucji i kodem QR, który umożliwia odbiór żappsów w aplikacji.

Urządzenie jest też dobrze zabezpieczone przed próbami oszustwa. Gdy recyklomat wykryje, że użytkownik próbuje wyciągnąć wrzuconą butelkę, natychmiast wyświetla komunikat o błędzie. Powtórne próby mogą doprowadzić do zablokowania maszyny i wezwania obsługi.