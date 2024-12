Komisje: gospodarki narodowej i innowacyjności oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej w wyższej izbie parlamentu rekomendują naprawienie błędu, jaki popełniono przy okazji uchwalania w Sejmie ustawy o wolnej od pracy Wigilii.

Chodzi o to, że w nowelizacji tej – jak deklarują projektodawcy: przez przypadek – usunięto pewną regulację z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 449). Wskazuje ona, że zakaz handlu w niedziele i święta dotyczy tylko zarabiających na handlu przedsiębiorców. Jak pisaliśmy wczoraj w DGP, nienaprawienie tej omyłki oznaczałoby duże zamieszanie, bo objęci zakazem handlu mogliby zostać m.in. rolnicy, fundacje, stowarzyszenia czy kościoły.

Na razie to jedyna poprawka zaproponowana do ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, ale kolejne mogą pojawić się w II czytaniu. Niewykluczone jest zwłaszcza zgłoszenie przez senatorów poprawki uwzględniającej rozwiązanie zaproponowane przez minister pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. W trakcie obrad komisji zasugerowała ona, by niezależnie od liczby pracujących niedziel w grudniu (ustawa, która wyszła z Sejmu przewiduje trzy takie niedziele) zagwarantować pracownikom handlu co drugą niedzielę wolną od pracy.

Obecne posiedzenie Sejmu trwa do jutra. Ustawa wprowadzająca wolną Wigilię i trzecią handlową niedzielę w grudniu zostanie rozpatrzona jako punkt 17 spośród 22 punktów obrad Senatu, co może oznaczać rozpatrzenie jej w ostatnim dniu obrad (według stanu na chwilę zamknięcia tego wydania DGP).

Rodzice dzieci, które po urodzeniu są objęte leczeniem w szpitalach, będą mieć więcej czasu na złożenie rozprawy doktorskiej

Podobnie ma się rzecz z nowelizacją kodeksu pracy (k.p.) wprowadzającą uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców i opiekunów dzieci hospitalizowanych po urodzeniu. Ustawa ta również ma zostać rozpatrzona na trwającym posiedzeniu wyższej izby – jako pkt 18 porządku obrad. W jej przypadku senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej proponuje poprawki rozszerzające zakres zastosowania nowego urlopu, korzystając przy tym z rekomendacji Biura Legislacyjnego Senatu.

Komisja wnosi o uwzględnienie nowego uzupełniającego urlopu macierzyńskiego w regulacjach ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1571). W poprawce zaproponowano dopisanie tego urlopu do przepisu przewidującego, że kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopów: macierzyńskiego, na warunkach macierzyńskiego, ojcowskiego oraz rodzicielskiego. Dzięki tej zmianie rodzice dzieci, które po urodzeniu są objęte leczeniem w szpitalach, będą mieć więcej czasu na złożenie rozprawy doktorskiej.

Druga z poprawek dotyczy z kolei ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1175). Tu zmiana polega na dopisaniu nowego urlopu do regulacji wyliczającej sytuacje, w których dochodzi do naruszenia zasady równego traktowania. Dzięki tej zmianie nie będzie wątpliwości, że również rodzice uprawnieni do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będą mieli prawo wystąpienia do sądu z roszczeniem o odszkodowanie z powodu naruszenia wobec nich zasady równego traktowania w związku z korzystaniem z takiego urlopu.

Procedowana w Senacie nowelizacja k.p. przewiduje wprowadzenie urlopu dla rodziców dzieci hospitalizowanych po urodzeniu – zarówno wcześniaków, jak i urodzonych w terminie. Będzie on udzielany w wymiarze do 8 lub 15 tygodni i płatny w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. ©℗