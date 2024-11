W petycji, która trafiła do Marszałka Sejmu, jej autorzy domagają się dodatkowego dnia wolnego dla społeczności, która liczy ponad pół miliona osób. Wielu pracodawców musiałoby zorganizować kolejny dzień pracy z niepełnym składem osobowym.

Kolejny wolny dzień dla dawców krwi

Fundacja Dobre Państwo przekazała Marszałkowi Sejmu petycję, której celem jest poprawa sytuacji honorowych dawców krwi. Chodzi o zwiększenie wymiaru zwolnienia od pracy, do którego już teraz osoby te są uprawnione. Jak wynika z art. 9 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje między innymi zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi. Zgodnie z zaproponowaną zmianą zwolnienie miałoby obejmować dzień, w którym krwiodawca oddaje krew i dwa kolejne dni. Zdaniem wnioskujących ten drugi, dodatkowy dzień miałby zostać przeznaczony na wypoczynek i odbudowę organizmu. Co istotne, koszty takiego zwolnienia miałoby ponieść państwo. Autorzy petycji podkreślili, że nie powinny one obciążać ani pracodawców, ani samozatrudnionych.

Zbiorowość krwiodawców liczy ponad pół miliona osób

Przypomnijmy, że tytuł honorowego dawcy krwi przysługuje dawcy krwi. Z kolei tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi ma trzy stopnie i przysługuje kobietom będącym dawcami, które oddały w dowolnym okresie odpowiednio 5, 10 i 15 litrów krwi oraz mężczyznom, którzy oddali, również w dowolnym okresie, odpowiednio 6, 12 i 18 litrów krwi.

Obecnie obowiązujące przepisy przyznają zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi również:

zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;

zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;

posiłek regeneracyjny.

Dodatkowo dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje, oprócz wskazanych uprawnień, rekompensata pieniężna za niedogodności związane z koniecznością stawienia się na każde żądanie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi w celu oddania krwi lub jej składników lub poddania się zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom wykonywanym w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych. Maksymalna wysokość rekompensaty nie może przekroczyć jednorazowo 1000 złotych, a jej koszt ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.

Każdy honorowy dawca krwi może również w zeznaniu rocznym rozliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2023 roku zbiorowość krwiodawców liczyła 640,2 tys. osób. Pobrano 1501,4 tys. donacji krwi i jej składników, czyli o 74,2 tys. więcej niż w roku poprzednim.