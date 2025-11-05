Nowe przepisy: państwo przejmuje auta pijanych kierowców

Od marca 2024 roku obowiązują w Polsce przepisy umożliwiające przepadek samochodu kierowcy, który prowadził auto po spożyciu alkoholu. Po uprawomocnieniu się wyroku sąd przekazuje pojazd Skarbowi Państwa, a ten – za pośrednictwem urzędów skarbowych – wystawia go na sprzedaż w drodze publicznej licytacji. Ceny wywoławcze aut bywają nawet kilkukrotnie niższe od wartości rynkowej. Licytacje przyciągają łowców okazji i osoby szukające taniego środka transportu.

Co trzeba wiedzieć o autach zabieranych pijanym kierowcom?

Cena wywoławcza takich samochodów nie zawsze odpowiada realnej wartości samochodu. W licytacjach pojawiają się pojazdy w różnym stanie – od wymagających naprawy po takie, które wydają się gotowe do jazdy. Niektóre z nich mogą jednak:

  • mieć rozładowany akumulator,
  • być niekompletne,
  • nie posiadać ważnego ubezpieczenia OC,
  • wymagać transportu na lawecie.

Jak wziąć udział w licytacji auta z urzędu skarbowego?

Każda licytacja prowadzona przez urząd skarbowy odbywa się zgodnie z określonym regulaminem. W większości przypadków konieczne jest wpłacenie wadium, czyli zwrotnego zadatku, który pozwala wziąć udział w aukcji. Samochody można obejrzeć w wyznaczonym terminie przed licytacją, jednak ocena stanu technicznego odbywa się na własne ryzyko kupującego.

Po wygraniu przetargu nabywca musi w krótkim czasie uiścić pełną kwotę i odebrać auto. Szczegóły dotyczące poszczególnych licytacji, opis wyposażenia, stanu technicznego czy dokumentów są dostępne w protokołach publikowanych na stronach internetowych urzędów skarbowych.

Jakie samochody trafiły pod młotek? Między innymi Mini Cooper, Skoda i Nissan

Miejsce: Urząd Skarbowy w Sosnowcu

  • Marka: Citroen C5
  • Rok produkcji: 2009
  • Wartość szacunkowa: 5000 zł
  • Cena wywoławcza: 3750 zł

Miejsce: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

  • Marka: Ford Mondeo
  • Rok produkcji: 2012
  • Wartość szacunkowa: 18000 zł
  • Cena wywoławcza: 13500 zł
Ford Mondeo rocznik 2012
ikona lupy />
Licytowany Ford Mondeo - rocznik 2012 / GazetaPrawna.pl / KAS

Miejsce: Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej

  • Marka: Peugeot 407 Kombi
  • Rok produkcji: 2008
  • Wartość szacunkowa: 4800 zł
  • Cena wywoławcza: 2400 zł

Miejsce: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

  • Marka: Volkswagen Golf
  • Rok produkcji: 2009
  • Wartość szacunkowa: 18000 zł
  • Cena wywoławcza: 13500

Miejsce: Urząd Skarbowy w Sosnowcu

  • Marka: Honda City
  • Rok produkcji: 2007
  • Wartość szacunkowa: 5000 zł
  • Cena wywoławcza: 2500 zł

Miejsce: Urząd Skarbowy w Cieszynie

  • Marka: Fiat Panda
  • Rok produkcji: 2003
  • Wartość szacunkowa: 4000 zł
  • Cena wywoławcza: 3000 zł

Miejsce: Urząd Skarbowy w Chorzowie

  • Marka: Nissan Primera
  • Rok produkcji: 2000
  • Wartość szacunkowa: 1000 zł
  • Cena wywoławcza: 750 zł

Miejsce: Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej

  • Marka: Nissan Micra
  • Rok produkcji: 2017
  • Wartość szacunkowa: 32000 zł
  • Cena wywoławcza: 24000 zł
Nissan Micra
ikona lupy />
Urząd Skarbowy zlicytuje auto marki Nissan Micra / GazetaPrawna.pl / KAS

Miejsce: Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej

  • Marka: Skoda Octavia
  • Rok produkcji: 2017
  • Wartość szacunkowa: 40000 zł
  • Cena wywoławcza: 30000 zł

Miejsce: Urząd Skarbowy w Sosnowcu

  • Marka: Seat Exeo
  • Rok produkcji: 2012
  • Wartość szacunkowa: 11000 zł
  • Cena wywoławcza: 5500 zł

Miejsce: Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej

  • Marka: Volkswagen Polo
  • Rok produkcji: 2006
  • Wartość szacunkowa: 2800 zł
  • Cena wywoławcza: 2100 zł

Miejsce: Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej

  • Marka: Mini Cooper S ALL4
  • Rok produkcji: 2014
  • Wartość szacunkowa: 41000 zł
  • Cena wywoławcza: 30750 zł
Samochód marki Mini Cooper
ikona lupy />
Urząd Skarbowy ogłosił licytację samochodu marki Mini Cooper / GazetaPrawna.pl / KAS

Miejsce: Urząd Skarbowy w Rybniku

  • Marka: Nissan Pathfinder
  • Rok produkcji: 2012
  • Wartość szacunkowa: 43000 zł
  • Cena wywoławcza: 32250 zł