Nowe przepisy: państwo przejmuje auta pijanych kierowców
Od marca 2024 roku obowiązują w Polsce przepisy umożliwiające przepadek samochodu kierowcy, który prowadził auto po spożyciu alkoholu. Po uprawomocnieniu się wyroku sąd przekazuje pojazd Skarbowi Państwa, a ten – za pośrednictwem urzędów skarbowych – wystawia go na sprzedaż w drodze publicznej licytacji. Ceny wywoławcze aut bywają nawet kilkukrotnie niższe od wartości rynkowej. Licytacje przyciągają łowców okazji i osoby szukające taniego środka transportu.
Co trzeba wiedzieć o autach zabieranych pijanym kierowcom?
Cena wywoławcza takich samochodów nie zawsze odpowiada realnej wartości samochodu. W licytacjach pojawiają się pojazdy w różnym stanie – od wymagających naprawy po takie, które wydają się gotowe do jazdy. Niektóre z nich mogą jednak:
- mieć rozładowany akumulator,
- być niekompletne,
- nie posiadać ważnego ubezpieczenia OC,
- wymagać transportu na lawecie.
Jak wziąć udział w licytacji auta z urzędu skarbowego?
Każda licytacja prowadzona przez urząd skarbowy odbywa się zgodnie z określonym regulaminem. W większości przypadków konieczne jest wpłacenie wadium, czyli zwrotnego zadatku, który pozwala wziąć udział w aukcji. Samochody można obejrzeć w wyznaczonym terminie przed licytacją, jednak ocena stanu technicznego odbywa się na własne ryzyko kupującego.
Po wygraniu przetargu nabywca musi w krótkim czasie uiścić pełną kwotę i odebrać auto. Szczegóły dotyczące poszczególnych licytacji, opis wyposażenia, stanu technicznego czy dokumentów są dostępne w protokołach publikowanych na stronach internetowych urzędów skarbowych.
Jakie samochody trafiły pod młotek? Między innymi Mini Cooper, Skoda i Nissan
Miejsce: Urząd Skarbowy w Sosnowcu
- Marka: Citroen C5
- Rok produkcji: 2009
- Wartość szacunkowa: 5000 zł
- Cena wywoławcza: 3750 zł
Miejsce: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
- Marka: Ford Mondeo
- Rok produkcji: 2012
- Wartość szacunkowa: 18000 zł
- Cena wywoławcza: 13500 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej
- Marka: Peugeot 407 Kombi
- Rok produkcji: 2008
- Wartość szacunkowa: 4800 zł
- Cena wywoławcza: 2400 zł
Miejsce: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
- Marka: Volkswagen Golf
- Rok produkcji: 2009
- Wartość szacunkowa: 18000 zł
- Cena wywoławcza: 13500
Miejsce: Urząd Skarbowy w Sosnowcu
- Marka: Honda City
- Rok produkcji: 2007
- Wartość szacunkowa: 5000 zł
- Cena wywoławcza: 2500 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy w Cieszynie
- Marka: Fiat Panda
- Rok produkcji: 2003
- Wartość szacunkowa: 4000 zł
- Cena wywoławcza: 3000 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy w Chorzowie
- Marka: Nissan Primera
- Rok produkcji: 2000
- Wartość szacunkowa: 1000 zł
- Cena wywoławcza: 750 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej
- Marka: Nissan Micra
- Rok produkcji: 2017
- Wartość szacunkowa: 32000 zł
- Cena wywoławcza: 24000 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej
- Marka: Skoda Octavia
- Rok produkcji: 2017
- Wartość szacunkowa: 40000 zł
- Cena wywoławcza: 30000 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy w Sosnowcu
- Marka: Seat Exeo
- Rok produkcji: 2012
- Wartość szacunkowa: 11000 zł
- Cena wywoławcza: 5500 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej
- Marka: Volkswagen Polo
- Rok produkcji: 2006
- Wartość szacunkowa: 2800 zł
- Cena wywoławcza: 2100 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej
- Marka: Mini Cooper S ALL4
- Rok produkcji: 2014
- Wartość szacunkowa: 41000 zł
- Cena wywoławcza: 30750 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy w Rybniku
- Marka: Nissan Pathfinder
- Rok produkcji: 2012
- Wartość szacunkowa: 43000 zł
- Cena wywoławcza: 32250 zł
