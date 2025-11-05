Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej pytana była o proces wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i kilkumiesięczne kolejki, z którymi spotykają się osoby chcące takie orzeczenie uzyskać.

Orzeczenia o niepełnosprawności po nowemu

- To prawda, że system wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym także system orzekania, jest systemem, który, już jak zaczęliśmy nasze rządy, to był systemem niedomagającym. Krok po kroku staramy się go wzmocnić. Te terminy się skracają, choć chciałabym, żeby skracały się szybciej - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

Przypomniała, że rząd jest w trakcie reformy orzecznictwa, które ma na celu spowodować sprawniejsze orzekanie. - Przygotowana przez pełnomocnika rządu ds. osób z niepełnosprawnościami reforma orzecznictwa ma pozwolić na sprawniejsze działanie tych zespołów, na zwiększenie liczby orzeczników - wyjaśniła.

Ministra oceniła, że konieczne jest zwiększenie finansowania, nad czym trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów.

Zmiana w świadczeniu wspierającym

Polityczka zwróciła uwagę, że ustawa o świadczeniu wspierającym, która wymogła przeprowadzanie oceny potrzeby wsparcia, czyli dodała nowych zadań dla zespołów orzekających, sprawiła, że czas oczekiwania się wydłużył.

Orzeczenia przyznawane osobom z niepełnosprawnością wiążą się z prawem do wielu świadczeń. To m.in. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, ulgi podatkowe (np. możliwość odliczenia wydatków na opiekę w ramach ulgi rehabilitacyjnej); pierwszeństwo w dostępie do usług społecznych i opiekuńczych; udogodnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych – np. rehabilitacji, leczenie sanatoryjne, prawo do Karty Parkingowej; dodatkowe wsparcie w edukacji (możliwość uzyskania asystenta w szkole czy indywidualnego toku nauczania).

W połowie października rząd przyjął projekt reformy orzecznictwa lekarskiego w ZUS. Regulacja zakłada m.in. usprawnienie i ujednolicenie sposobu wydawania orzeczeń przez lekarzy orzeczników ZUS i zasad kontroli zwolnień lekarskich.

Jak przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie po posiedzeniu rządu, „dzięki nowym przepisom skróci się czas oczekiwania na orzeczenia i podniesiona zostanie ich jakość”, a przyjęte rozwiązania zagwarantują lepsze warunki pracy dla lekarzy orzeczników, co ma uzupełnić braki kadrowe.