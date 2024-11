Wkrótce podanie widełek wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę będzie obowiązkowe. – Dzisiaj do końca posiedzenia Sejmu złożymy projekt ustawy, mamy już zebrane podpisy, robimy ostatnie szlify. To projekt, który składam już trzecią kadencję. Koniec z tematem tabu wynagrodzeń. Chodzi o to, żeby każde ogłoszenie o pracę w Polsce posiadało informację o widełkach – mówi w rozmowie z Gazetą Prawną Witold Zembaczyński, poseł KO i autor projektu.