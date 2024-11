Osoba, która nie posiada prawa do ubezpieczenia zdrowotnego może zostać do niego zgłoszona. Aby to zrobić wystarczy wykonać jedną czynność, ale trzeba się spieszyć.

Kiedy można skorzystać ze zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Członka rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jeśli nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (nie jest pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, osobą bezrobotną itp.) lub nie ma prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego

Do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić:

swoje dziecko

dziecko męża lub żony

dziecko przysposobione

swojego wnuka

dziecko obce, którego jest się opiekunem prawnym

dziecko obce, dla którego jest się rodziną zastępczą lub które przebywa w rodzinnym domu dziecka

swojego męża lub swoją żonę

wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym

W przypadku dzieci, objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym trwa dopóki nie skończy ono 18 lat. Jeśli uczy się dalej w szkole lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy rodzicu lub dziadku, dopóki nie skończy 26 lat. Jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego bez ograniczenia wieku.

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żadne z jego rodziców nie jest:

objęte obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym,

uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek,

objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Aby zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, trzeba poinformować o tym swojego płatnika składek. Trzeba to zrobić w terminie 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące, że trzeba zgłosić członków rodziny.

Aby członek rodziny mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, wystarczy jedno zgłoszenie (np. dziecko zgłasza tylko jedno z rodziców).

Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego dołącza członków rodziny osoba prowadząca działalność gospodarczą, musi wypełnić formularz ZUS ZCNA. Na to również jest 7 dni.