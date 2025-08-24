Prezydent podpisał 21 sierpnia 2025 r. ustawę o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ma ona wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Obniżenie górnego limitu opłaty sądowej

Najważniejszą zmianą jest obniżenie górnego limitu opłaty sądowej w niektórych sprawach majątkowych – z 200 tys. do 100 tys. zł. Gdy wartość sporu przekracza 20 tys. zł, opłata wynosić będzie 5 proc. wartości przedmiotu sporu, ale nie więcej niż 100 tys. zł. Aktualnie limit wynosi 200 tys. zł.

Nowe przepisy o kosztach sądowych – opinia adwokata

Zmiana miała ułatwić osobom fizycznym ubieganie się o zwolnienie z kosztów sądowych. Jednak adwokat Julia Jurczuk-Macek zwraca uwagę, że cel ten może być ograniczony.

- Co prawda opłata w wysokości 100 tys. zł zaczyna się dla spraw o 2 mln, ale realnie wystarczy, że przedmiotem sporu będzie jedna większą nieruchomość. W mojej opinii zmiana jest iluzoryczna i w najczęściej występujących sprawach, czyli o znacznie niższej wartości przedmiotu sporu, nie poprawi sytuacji osób dochodzących swoich roszczeń, szczególnie, że muszą one też ponieść koszty pełnomocnika, jeśli się na niego zdecydują, a na koniec sprawy, nawet jeśli ją wygrają, otrzymają zwrot kosztów według stawek z rozporządzenia, które dawno już nie odpowiadają stawkom rynkowym. Przypomnieć też należy, że dla spraw o wartości przedmiotu sporu od 20 tysięcy zł do 2 milionów zł opłata od pozwu w dalszym ciągu wynosi 5 proc. tej kwoty – uważa Julia Jurczuk-Macek, adwokat prowadząca własną kancelarię.