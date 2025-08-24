W sondażu ankietowanych zapytano: „Czy Pana/Pani zdaniem minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna podać się do dymisji w związku z aferą wokół KPO?”.

Na tak postawione pytanie 41,8 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 26,9 proc. – „raczej tak”. W ocenie 18,2 proc. ankietowanych szefowa MFiPR raczej nie powinna podać się do dymisji, a zdaniem 5,3 proc. - zdecydowanie nie powinna. 7,8 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

Jak informuje portal, „wśród wyborców koalicji rządzącej (związanych z partiami takimi jak KO, Lewica, PSL czy Polska 2050) opinie są bardziej zróżnicowane: 17 proc. zdecydowanie tak, 21 proc. raczej tak (łącznie 38 proc.), 37 proc. raczej nie, 14 proc. zdecydowanie nie i 11 proc. niezdecydowanych”. „Z kolei wyborcy opozycji (głównie PiS i Konfederacja) w zdecydowanej większości popierają dymisję: 64 proc. zdecydowanie tak, 26 proc. raczej tak (łącznie 90 proc.), 8 proc. raczej nie, 1 proc. zdecydowanie nie i 1 proc. niezdecydowanych” – czytamy.

Sondaż przeprowadzono w dniach 13-16 sierpnia metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.