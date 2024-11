Rząd zapowiada wprowadzenie dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie będą mogli jednak liczyć na 15-proc. wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku. Wysokość funduszy przeznaczanych na służby nie zostanie też powiązana z PKB. A to były najważniejsze postulaty związkowców. Takie informacje przekazali przedstawiciele MSWiA na spotkaniu ze związkami zawodowymi.

– Powiedziano nam, że ustawa budżetowa jest procedowana w Sejmie i rząd nie ma już wpływu na jej kształt. To decyzja posłów. Wszystkie związki zawodowe uczestniczące w spotkaniu z resortem w najbliższych dniach ustosunkują się do tej informacji – zapowiedział Marcin Kolasa, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Ministerstwo przedstawiło związkowcom swoje propozycje, ale nie dotyczyły one podwyżek. Funkcjonariusze służb podległych MSWiA dostaną dodatki mieszkaniowe na wzór takiej gratyfikacji dla żołnierzy. Przypomnijmy, świadczenie w wojsku to miesięczny dodatek finansowy dla tych żołnierzy zawodowych, którzy nie korzystają z mieszkania służbowego lub internatu. Obecnie świadczenie wynosi od 480 zł do 1,5 tys. zł w zależności od garnizonu, ale Ministerstwo Obrony Narodowej planuje jego podwyżkę.

– Obecnie zasady przyznawania dodatków są inne w każdej służbie. Zostaną ujednolicone. Każdemu funkcjonariuszowi będzie co miesiąc przysługiwał dodatek za brak lokalu służbowego. Propozycja zakłada, że do jego pełnej wysokości będziemy dochodzić stopniowo przez trzy lata. W pierwszym roku ma być to 40 proc. kwoty przyznawanej żołnierzom, w drugim 75 proc., a w trzecim roku 100 proc. Mam nadzieję, że negocjacje się jeszcze nie skończyły i możemy skrócić ten okres – mówi Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Zostanie też wprowadzona Karta Rodziny Służb Mundurowych, na wzór tej, która jest w wojsku. To zniżki dla rodzin na przejazdy czy do muzeów. Planowane są także preferencyjne zasady udzielania świadczeń dla mundurowych.

Projekty nowych przepisów mają trafić do konsultacji jeszcze w grudniu. MSWiA ma też zająć się dostosowaniem prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadgodzin straży granicznej z 23 listopada 2023 r. (sygn. akt K 17/19). Orzekł on, że pogranicznicy za służbę po godzinach powinni dostać wolne w większym wymiarze. ©℗