"Solidarność" zaapelowała do premiera Donalda Tuska o to, aby przeprowadził zmiany w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Zwrócono uwagę, że wiceminister Jacek Bartmiński "w niewłaściwy sposób realizuje funkcję nadzorczą nad Pocztą Polską".

Rada Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ "Solidarność" zarzuca między innymi niezgodne z procedurami odwołanie przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej, zawieszenie w prawach członka ich reprezentanta i brak reakcji na wypowiedzenie przez zarząd firmy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Odwołanie przedstawicieli pracowników z Rady Nadzorczej Poczty Polskiej

O sprawie odwołania przedstawicieli pracowników z RN informowaliśmy w Gazecie Prawnej. W sierpniu odwołano Roberta Czyża i Magdalenę Lebiedź z rady spółki i nie powołano ich następców. Wówczas Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało nas, że procedura polegająca na wyłonieniu przedstawicieli pracowników już została uruchomiona.

"Ministerstwo Aktywów Państwowych, respektując nadane pracownikom uprawnienia do powoływania swoich reprezentantów w skład Rady Nadzorczej Spółki, zwróciło się do Rady Nadzorczej Spółki z prośbą o wskazanie kolejnych dwóch kandydatów z listy osób, które uzyskały najwyższe wyniki w ostatnich wyborach i spełniają wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 125, 834). Inaczej mówiąc, stosowna procedura została uruchomiona" – informował nas resort.

Z kolei Robert Czyż przekonywał, że w jego przypadku właściciel skorzystał z luki prawnej, stwierdził, że Kodeks spółek handlowych jest nad ustawą od komercjalizacji i statutem spółki, więc może ich odwołać, ale bezwzględnie powinien powołać dwie osoby.

Wypowiedzenie ZUZP

Związkowcy z "S" zwrócili uwagę, że szczególnie bulwersująca jest kwestia wypowiedzenia układu zbiorowego pracy.

"(…) albowiem jednocześnie Rząd RP implementuje dyrektywę UE o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych. Dyrektywa, która w zamyśle unijnego prawodawcy, ma na celu poprawę warunków życia i pracy w Unii Europejskiej m. in. poprzez objęcie rokowaniami zbiorowymi minimum 80 proc. zatrudnionych, powinna być drogowskazem dla działań rządów krajowych. Szczególnie z tych państw unijnych, w których pracownicy w niewielkim stopniu są objęci rokowaniami zbiorowymi, a do tej grupy państw zalicza się Polska. Jak w takiej sytuacji rządzący chcą wywiązać się z obowiązków dyrektywy retorycznie pytają związkowcy? I chyba nie o taką „poprawę” warunków pracy i życia powinno chodzić?" – czytamy.

– Ze strony Ministerstwa i Zarządu Poczty wiele słyszeliśmy o europejskich standardach. Niestety to tylko słowa. Naszą ocenę sytuacji podziela również europejska federacja związkowa UNI Europe. Działania Ministra Bartmińskiego są po prostu szkodliwe dla Spółki i dlatego apelujemy do Premiera o odwołanie go ze stanowiska – mówi Bogumił Nowicki, wiceprzewodniczący Rady Sekretariatu, cytowany przez NSZZ Solidarność.