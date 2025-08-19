Ministerstwo Sprawiedliwości planuje nowelizację przepisów regulujących funkcjonowanie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym stanowi odpowiedź resortu na postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).

Co się zmieni w funkcjonowaniu Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym?

Pierwszą zmianą jest ograniczenie katalogu czynów karalnych, w związku z popełnieniem których dane nieletniego są gromadzone w rejestrze z dostępem ograniczonym. Druga z kolei dotyczy wprowadzenia normy wyraźnie zobowiązującej sąd do wskazania w orzeczeniu kończącym, czy dane o osobie, wobec której postępowanie się toczyło, mają być zamieszczone w odpowiednim rejestrze, czy też mają być z niego wyłączone.

Struktura i dostęp do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym funkcjonuje od października 2017 r. Składa się z trzech części dostępnych pod adresem: rps.ms.gov.pl. Pierwsza z nich jest ogólnodostępna. Dostęp do danych z dwóch pozostałych jest ograniczony. W rejestrze publicznym zamieszczane są informacje o najgroźniejszych sprawcach przestępstw na tle seksualnym – przede wszystkim tych, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach lub popełnili ten czyn ze szczególnym okrucieństwem.

Wśród danych, które można uzyskać w rejestrze należy wymienić imię i nazwisko skazanego, datę i miejscowość jego urodzenia, płeć oraz – w wielu przypadkach – miejscowość, w której osoba aktualnie przebywa. W bazie znajdują się również fotografie skazanych oraz najważniejsze informacje wynikające z poszczególnych orzeczeń sądu.