Policjanci nawołują do pilnych zmian w ich formacji. Dlaczego? Jak podaje NSZZP, oddziały prewencji i samodzielne pododdziały prewencji borykają się z wakatami sięgającymi 20 proc. W tej chwili brakuje 1 716 funkcjonariuszy w tych jednostkach. MSWiA dostrzega problem i zobowiązało się do tego, aby do połowy listopada przygotować projekty rozwiązań z wyliczeniem kosztów. Związek policjantów ostrzega: "Nie ma czasu na zwłokę".