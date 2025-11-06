Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji Prawa o ruchu drogowym głosowało jednogłośnie 90 senatorów. Nowela trafi teraz do prezydenta.

Nowe przepisy ruchu drogowego – obowiązek kasku dla nieletnich

Zgodnie z nowelą kierujący rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16. roku życia, w czasie jazdy będzie musiał korzystać z kasku. Obowiązek będzie dotyczył także osób będących pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Z obowiązku stosowania kasku wyłączone zostały dzieci przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub rowerem przeznaczonym do przewozu osób wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.

Nowe przepisy zakładają również, że osoba, która nie zastosuje się do czasowego zatrzymania prawa jazdy, a następnie zatrzyma ją policja, będzie miała odebrane uprawnienia na stałe i dopiero po pięciu latach będzie mogła ubiegać się o ponowne nabycie uprawnień.

Prawo jazdy od 17. roku życia – powrót dla młodych kierowców

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym przywraca również wydawanie prawa jazdy kat. B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Przez pierwsze pół roku lub do ukończenia 18 lat, tzw. młody kierowca będzie musiał jeździć pod nadzorem osoby w wieku co najmniej 25 lat z minimum 5-letnim stażem za kierownicą i będzie mógł prowadzić pojazd wyłącznie na terytorium Polski.

Nowe przepisy uniemożliwiają kierowcom redukowanie za pomocą szkoleń punktów karnych za poważne wykroczenia.

Surowsze kary dla kierowców i nowe zasady prędkości

Regulacja zakłada także odebranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Przewidziano też zwiększenie dopuszczalnej prędkości poruszania się ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. Ministerstwo takie rozwiązanie uzasadniło oczekiwaniami rolników.

Nowe udogodnienia dla kierowców i służb ratunkowych

Zgodnie z uchwalonymi przepisami dopuszczone będzie poruszanie się pojazdu zespołu ratownictwa medycznego po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów. Dopuszcza również zwiększenie liczby pojazdów wojskowych w kolumnie. Do 31 grudnia 2027 r. przedłuża również możliwość korzystania z buspasów przez pojazdy elektryczne i wodorowe.

Nowe przepisy podwyższają wiek dziecka, od którego może ono legalnie jeździć na hulajnodze elektrycznej po drodze publicznej do 13 lat.

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy i praca egzaminatorów

Znowelizowana regulacja zmniejsza też ograniczenia stawiane egzaminatorom prawa jazdy, pracującym w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego i umożliwia im prowadzenie działalności gospodarczej. Aby zachować zgodność przepisów ustawy z unijnym prawem, zaznaczono, że egzaminator nie może równocześnie wykonywać działalności zarobkowej jako instruktor nauki jazdy.

Dokument doprecyzowuje także, w jakiej sytuacji można zakończyć egzamin na prawo jazdy przed wykonaniem przez egzaminowanego wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań. Nowela, zgodnie z unijnym prawem, na pierwszym miejscu stawia tu potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa egzaminatora i to nie tylko przed niebezpiecznym zachowaniem osoby egzaminowanej na drodze, ale również przed agresją osoby egzaminowanej, nieprzestrzeganiem obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego albo innym trudnym do przewidzenia zachowaniem osoby egzaminowanej mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa egzaminatora.

Regulacja, z wyjątkiem niektórych przepisów, wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP)