"Solidarność" Funkcjonariuszy Pracowników Policji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego alarmuje, że liczba wakatów w policji wciąż rośnie, a to grozi paraliżem instytucjonalnym. W części miast na Śląsku braki w kadrowe sięgają 18-19 proc.

– To się niestety nakręca, bo braki kadrowe powodują przeciążenie pracą, przede wszystkim u szeregowych funkcjonariuszy na stanowiskach wykonawczych i po prostu część z nich odchodzi ze służby – komentuje cytowany przez Solidarnosckatowice.pl Mirosław Soboń, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

I dodaje, że mimo nagłaśniania tematu już od ponad roku nie udało się jak dotąd znaleźć i wdrożyć skutecznego rozwiązania tego problemu.

Remedium na wakaty w policji

Co proponuje "Solidarność"?

– Przede wszystkim trzeba dostosować ofertę służby w policji do oferty rynku pracy i powiązać wynagrodzenia funkcjonariuszy ze wskaźnikami, które wynikają z sytuacji gospodarczej kraju. W naszej ocenie policjant rozpoczynający służbę już na starcie powinien zarabiać średnią krajową. Z kolei pracownik cywilny policji powinien zarabiać 150 proc. płacy minimalnej – wylicza Mirosław Soboń.

Kolejnym pomysłem jest napisanie nowej ustawy o policji. Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, przekazał na ostatnim spotkaniu, że widzi potrzebę powiązania budżetu policji z PKB. – To dobra informacja, bo gdyby to zostało faktycznie wdrożone, policja miałaby stabilne finansowanie co roku, które pozwoliłoby z dużym wyprzedzeniem planować wydatki w poszczególnych jednostkach, a nie liczyć na nieregularne zastrzyki gotówki, aby łatać kolejne dziury. Teraz czekamy na konkrety, rozmowy i konsultacje – podkreśla szef policyjnych struktur „S” w Regionie Śląsko-Dąbrowskim.

15 tys. wakatów w policji

Problem kadrowy w policji nie dotyczy wyłącznie Śląska. Od miesięcy o sprawie informuje NSZZ Policjantów. W ostatnim wydaniu TVP Info Panorama głos zabrał Sławomir Koniuszy, wiceprzewodniczący.

– Żadna kampania informacyjna i żadne zaklinanie rzeczywistości nie pomogą, jeśli w systemie nie pojawią się dodatkowe pieniądze, jeśli uposażenie nie zostanie znacząco podniesione. Jeżeli ta tendencja nie zostanie zmieniona, do końca roku przekroczymy liczbę 15 tysięcy wakatów. Już jesteśmy na granicy wydolności, a to ma bezpośrednie przełożenie na życie społeczne, na bezpieczeństwo – przekazał w TVP Info Koniuszy wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów.

5 żądań policjantów

Policjanci z NSZZ Policjantów przedstawili 5 żądań, które mają przyczynić się do ustabilizowania sytuacji kadrowej i finansowej. Oto one: