Pod koniec października do konsultacji publicznych skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Nowelizacja ma umożliwić realizację świadczenia „Opieka nad kobietą w ciąży lub kobietą rodzącą realizowana przez położną” przez świadczeniodawców mających izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy (SOR) i zlokalizowanych w odległości wynoszącej ponad 25 kilometrów od najbliższego szpitala z oddziałem położniczo-ginekologicznym. Projekt jest odpowiedzią na zamykanie oddziałów położniczych, co jest efektem malejącej liczby porodów oraz problemu z zapewnieniem opieki lekarskiej - wyjaśnił resort w opisie skutków regulacji.

O tym, jak miałoby to wyglądać w praktyce powiedział w rozmowie z portalem Rynekzdrowia.pl wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. - W danym miejscu, w obrębie czy SOR-u, czy izby przyjęć będzie punkt, gdzie dyżurować ma położna, gdzie będzie zespół ratownictwa medycznego i w razie braku możliwości dojechania kobiety rodzącej do szpitala, w tym miejscu będzie mogła bezpiecznie urodzić. Ten punkt ma być takim miejscem zapewnienia ewentualnego porodu, gdyby nie można było dotrzeć do wskazanego oddziału położniczo-ginekologicznego - wyjaśnił.

Na pytanie o planowane zmiany przepisów został zapytany w czwartek na konferencji prasowej prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

Powiedział, że proponowane rozwiązanie dotyczy awaryjnych sytuacji. - Nie możemy zapominać o sytuacjach, gdy wyjątkowo pacjentka musi skorzystać z pomocy awaryjnie w miejscu, w którym nie ma typowej porodówki - powiedział. Dodał, że celem rozporządzenia jest zapewnienie odpowiedniej dostępności, jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.

Projekt MZ przewiduje też, że szpital realizujący świadczenie „Opieka nad kobietą w ciąży lub kobietą rodzącą realizowana przez położną” będzie obowiązany zapewnić dostęp do środka transportu dostosowanego do przewozu kobiety w ciąży, kobiety rodzącej albo kobiety w połogu lub noworodka. Transport będzie realizowany przez zespół składający się z trzech osób wykonujących zawód medyczny, w tym położnej i dwóch ratowników medycznych.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 stycznia 2026 r. (PAP)