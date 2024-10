PKP Intercity doszedł do porozumienia z organizacjami związków zawodowych w sprawie podwyżki wynagrodzeń i jednorazowej premii dla pracowników. Spółka wypłaci jednorazową gratyfikacją w kwocie po 800 zł brutto proporcjonalnie do wymiaru etatu wszystkim pracownikom centrali i zakładów. To jednak nie koniec.