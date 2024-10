Od soboty przez Internet, w dowolnej placówce ZUS lub w punkcie mobilnym przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani w powodzi będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia interwencyjnego - poinformował w piątek rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka.

Jak podkreślił Dąbrówka rolą tego świadczenia jest wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. "Świadczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na 16 września 2024 r. Kierowane jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną" - wyjaśnił Dąbrówka.

Zaznaczył, że świadczenie interwencyjne będzie przyznawane po złożeniu, przygotowanego przez ZUS, wniosku RSI - "O świadczenie interwencyjne przeznaczone na wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy poszkodowanego w wyniku powodzi".

Wniosek można złożyć elektronicznie (Platforma Usług Elektronicznych ZUS/eZUS) w formie pisma ogólnego POG, do którego należy dołączyć wniosek o świadczenie interwencyjne. Niezbędne dokumenty można też złożyć w formie papierowej w dowolnej placówce ZUS lub w punkcie mobilnym. Wniosek w formie interaktywnego formularza będzie dostępny na stronie www.zus.pl.

"Przedsiębiorcy bez dostępu do Internetu lub potrzebujący wsparcia przy wypełnianiu wniosku będę mogli skorzystać z pomocy pracowników ZUS w dowolnej placówce, w tym w punktach mobilnych Zakładu" - poinformował Dąbrówka.

Dodał, że świadczenie przysługuje, co do zasady w wysokości wskazanej przez przedsiębiorcę we wniosku.

Przedsiębiorca otrzyma je po spełnieniu warunków: jeśli bezpośrednio w wyniku powodzi poniósł szkodę materialną uniemożliwiającą dalsze prowadzenie działalności, jeśli zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego oraz jeśli zobowiąże się do utrzymania poziomu zatrudnienia przez 6 miesięcy od 16 września 2024 r.(PAP)

