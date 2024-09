Zmiany w zarządach i radach nadzorczych ok. 200 spó łek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych wymusi unijna dyrektywa w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy, w której te zasady mają się znaleźć.

Dyrektywa przewiduje obowiązek zapewnienia równowagi płci przy podejmowaniu decyzji przez zarządy i rady nadzorcze. Zmiany obejmą tylko spółki giełdowe, które mają co najmniej 250 pracowników oraz spełniają jeden z progów finansowych – mają roczny obrót przekraczający 50 mln euro lub całkowity bilans roczny większy niż 43 mln euro.

Artykuł 5 dyrektywy pozostawia państwom członkowskim wybór, jakie parytety będą musiały zapewnić spółki objęte regulacją. Polski projekt implementacji zakłada osiągnięcie 33 proc. wszystkich stanowisk.

Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że nowe przepisy obejmą ok. 200 notowanych na GPW spółek, czyli mniej niż połowę. Ze sprawozdania pełnomocnika rządu ds. równego traktowania za 2022 r. wynika, że obecnie w Polsce kobiety stanowią 26 proc. członków rad nadzorczych spółek oraz 16 proc. członków zarządów spółek giełdowych.

Projekt przewiduje, że to walne zgromadzenie spółki jest organem, który będzie określał politykę zatrudnienia w organach spółki, tak żeby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie. Zarząd spółki zaś ma mieć obowiązek sporządzania w każdym roku kalendarzowym sprawozdania dotyczącego równowagi płci w jego składzie i w radzie nadzorczej.

Uprawnienia do nakładania kar za nieprzestrzeganie nowych przepisów dostanie Komisja Nadzoru Finansowego. Będzie mogła obciążyć spółkę karą w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10 proc. całkowitego rocznego przychodu wykazanego w sprawozdaniu za rok obrotowy. Organ dokonujący selekcji kandydatów, w przypadku gdy mają oni takie same kwalifikacje, będzie zobowiązany wybrać tego, który jest przedstawicielem niedoreprezentowanej płci. Możliwe będą wyjątki.

Kandydat, który uzna, że selekcjonujący złamali przepisy, będzie miał prawo wystąpienia do sądu o odszkodowanie. Jego wielkość ma być nie mniejsza niż minimalna pensja, a maksymalną kwotę ustali sąd. Przy czym kandydat ma tylko uprawdopodobnić, że doszło do naruszenia prawa. To na spółce będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że tak nie było.

Kraje członkowskie mają czas na implementację do 28 grudnia 2024 r., spółki muszą zapewnić równowagę płci od 30 czerwca 2026 r. ©℗