W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone prace nad modyfikacją programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

Rada Ministrów przyjęła w sumie cztery programy, na mocy których prawie 200 tysięcy pracowników samorządowych będzie objętych wsparciem i otrzyma dodatki motywacyjne w wysokości 1000 zł brutto w latach 2024 – 2027. Chodzi o pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodziny zastępcze zawodowe i prowadzące rodzinne domy dziecka oraz pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pracownicy pomocy społecznej zostali podzieleni nowym dodatkiem. Otrzymują go tylko osoby, które realizują zadania z ustawy o pomocy społecznej, oraz ci, którzy zapewniają należyte funkcjonowanie jednostki (np. zatrudnione w kadrach czy zajmujące się sprzątaniem). Nie będą one natomiast przysługiwały pracownikom merytorycznym wykonującym zadania wyłącznie z innych ustaw. Nie otrzymają go ci, którzy pracują w Ośrodkach Pomocy Społecznej, ale wykonują zadania np. z zakresu świadczeń rodzinnych czy Funduszu Alimentacyjnego.

Ministerstwo od początku sporu podkreślało, że samorządy otrzymują na realizację tych zadań dotację z budżetu państwa na koszty obsługi, które wynoszą 3 proc. otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne. Pracownicy podkreślają jednak, że w związku z niewielkimi kwotami tych świadczeń tylko część z nich jest samofinansująca się. W większości przypadków, koszty obsługi przewyższają te 3 proc.

Argumentacją ministerstwa jest również to, że wprowadzone rozwiązania, są także formą wsparcia samych samorządów w realizowanych przez nie zadaniach własnych, stąd będą one miały pieniądze na podwyższenie wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych – w zależności od struktury organizacyjnej ustalonej w danym samorządzie i lokalnych potrzeb.

W odpowiedzi na interpelację Agnieszki Marii Kłopotek, Katarzyna Nowakowska podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pisze, że „przestrzenią właściwą do dyskusji w zakresie finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wydaje się procedowany aktualnie przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (…), którego celem jest zbudowanie nowego systemu finansowania zadań realizowanych przez samorządy”.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęły się analizy dotyczące wprowadzenia systemowej zmiany w takich obszarach jak pomoc społeczna oraz system świadczeń rodzinnych. Dotyczą one także kwestii wynagradzania pracowników zatrudnionych do realizacji tych zadań, które będą prowadzone i konsultowane z udziałem strony samorządowej. Powołano również Zespół ds. Reformy Systemu Pomocy Społecznej, którego celem jest wypracowanie rozwiązań systemowych dotyczących wsparcia kadr pomocy społecznej, między innymi w kwestii związanej z ich wynagrodzeniami jak również innymi aspektami ich pracy.