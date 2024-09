Jeszcze w 2024 roku przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzi na składkach do ZUS. Wystarczy, że złożą wniosek, a w grudniu nie będą musieli robić przelewów. Od 2025 roku taka możliwość będzie w dowolnie wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu.

Wakacje składkowe 2024 - kiedy wniosek?

W 2024 roku z wakacji składkowych można skorzystać tylko w grudniu. Wniosek należy złożyć w listopadzie. Od grudnia można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek od stycznia 2025 roku.

Aby skorzystać z wakacji składkowych, trzeba złożyć wniosek RWS (wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc). Musi on zostać złożony wyłącznie w miesiącu poprzedzającym zwolnienie.

Wniosek można złożyć online w systemie eZUS/PUE.

Wakacje składkowe - dla kogo?

Z wakacji składkowych można skorzystać od razu po rozpoczęciu opłacania składek. Przepisy nie przewidują żadnego okresu przejściowego, więc nawet osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w 2024 roku są nimi objęci. Wyjątek stanowią osoby, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy. Muszą one odczekać rok, by skorzystać z wakacji.

Wakacje składkowe przysługują także osobom, które w ciągu dwóch latach przed rokiem, w którym składają wniosek, nie wykazały przychodu.

Limit dotyczy jedynie przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę oraz otrzymanej pomocy de minimis. Zwolnienia z opłacania składek nie otrzymają osoby, które przekroczyły limit przychodu w wysokości 2 milionów euro co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat poprzedzających rok ubiegania się o zwolnienie. Nie otrzymają go także ci, którzy nie dysponują limitem pomocy de minimis co najmniej w wysokości sumy obowiązujących w danym miesiącu kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne, z których przedsiębiorca chce uzyskać zwolnienie.

Wakacje skłądkowe - ile?

Wakacje składkowe obejmują jeden miesiąc zwolnienia z opłacania składek z wykonywanej działalności w roku. Zwolnienie obejmuje:

składkę na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe;

składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe;

składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Wakacje składkowe nie obejmują składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwolnienie obejmuje składki ustalane od najniższej podstawy wymiaru.

Składki, z których przedsiębiorca uzyska zwolnienie, sfinansuje budżet państwa, więc:

wliczają się one do przyszłej emerytury lub renty,

przedsiębiorca ma uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

w miesiącu zwolnienia można normalnie prowadzić działalność gospodarczą

wakacje składkowe - warunki?

Dotyczy ono:

osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób.

Do limitu zatrudniania 9 osób wliczają się:

pracownicy,

zleceniobiorcy (z wyłączeniem uczniów i studentów do 26 roku życia),

osoby, które współpracują z przedsiębiorcą.

Do limitu nie wliczają się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, czyli na przykład: