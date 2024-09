Kierownicy urzędów zyskają możliwość elastycznego planowania czasu pracy urzędów i samych urzędników. Placówki będą mogły być otwarte już od godziny 7:00, a najpóźniej - o godzinie 10:00. Kogo obejmą zmiany?

Rozporządzenie dotyczy urzędów administracji rządowej, w których działa korpus służby cywilnej oraz Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Urzędu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 i regionalnych izb obrachunkowych.

Rząd chce umożliwić stosowanie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie organizacji pracy urzędów. Nowe rozporządzenie ma dać kierownikom możliwość ustalenia rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników, określając czas, w którym ma być wykonywana praca w urzędzie (czyli czas, w którym urząd ma wykonywać swoje zadania). "Im bardziej elastyczne będą te ramy, tym większe będą również możliwości elastycznego wyznaczania przez kierowników urzędów rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia odchodzi od obecnego sztywnego ustalenia jednakowych godzin pracy dla wszystkich urzędów (8:15-16:15), dając większą swobodę do określenia godzin otwarcia urzędu kierownikowi urzędu. Urzędy będą mogły być otwarte najwcześniej o godzinie 7:00, a najpóźniej - o 10:00. W urzędach, w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, w co najmniej jednym dniu tygodnia, będzie musiała być zapewniona obsługa interesantów w godz. od 8:00 do 18.00. Niezmiennie, placówki będą otwarte od poniedziałku do piątku, a praca urzędników ma przebiegać nieprzerwanie przez osiem godzin. "Ustalone w ten sposób godziny pracy w urzędzie powinny uwzględniać przede wszystkim specyfikę wykonywanych zadań oraz potrzeby korzystających z niego obywateli" - czytamy w uzasadnieniu.

Nadal kierownicy będą mieli możliwość stosowania ruchomego czasu pracy czy indywidualnego rozkładu czasu pracy, pod warunkiem zapewnienia pracy urzędu zgodnie z zasadami określonymi w projektowanym rozporządzeniu. Projekt przewiduje także wprowadzenie pracy zmianowej oraz wyznaczenie dniem pracy dnia tygodnia niebędącego dniem pracy w urzędzie. Projekt rozporządzenia wprowadza również zasadę dotyczącą ustalania rozkładu czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia – kierownik urzędu w miarę możliwości będzie brał pod uwagę ważne względy osobiste lub rodzinne pracowników.