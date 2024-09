Czy przyjaźń w pracy jest możliwa? Okazuje się, że to bardzo ważne dla pracowników pokolenia Z. Najmniej zależy na tym pokoleniu X. Jak atmosfera e pracy wpływa na zadowolenie z pracy? Jakie korzyści przynosi pracodawcy? Czego dziś oczekujemy od kolegów i koleżanek z pracy?

Relacje między współpracownikami - badanie

Prawie co piąty pracownik umysłowy uważa, że relacje w miejscu pracy są jednym z kluczowych czynników wpływających na satysfakcję zawodową - wynika z najnowszego badania rocketjobs.pl. Wrzesień, czas powrotów do codziennych obowiązków po wakacjach, często oznacza dla dorosłych powrót do biura, gdzie spędzają większość dnia ze współpracownikami. Portal pracy sprawdził, jak obecnie wyglądają biurowe relacje, na ile są one istotne dla pracowników i jakie mają oczekiwania w tej sferze.

W badaniu przeprowadzonym na próbie 1500 pracowników biurowych z trzech pokoleń (X,Y,Z) , zapytano respondentów o to, jak ważne są dla nich relacje ze współpracownikami i czego się po nich spodziewają. Niemal 1/5 przyznała, że panująca w biurze atmosfera i jakość relacji w dużej mierze wpływają na ich zadowolenie. Za najważniejszy aspekt (67 proc. wskazań), związany z relacjami w środowisku zawodowym, badani uznali dobrą atmosferę i dogadywanie się z kolegami i koleżankami z biura. Wydarzenia ostatnich lat: pandemia, konieczność pracy z domu i upowszechnienie się pracy zdalnej były wyzwaniem dla budowania więzi zespołowych. Wygląda jednak na to, że kontakty międzyludzkie w pracy wciąż są dla nas ważne. Co konkretnie cenimy w relacjach ze współpracownikami?

Czego oczekujemy od kolegów i koleżanek z pracy?

Dla zdecydowanej większości badanych (51 proc.) najważniejsze jest wsparcie merytoryczne otrzymywane od współpracowników - możliwość konsultacji i chęć pomocy w wykonywanych zadaniach. Częściej wartość takiego kontaktu doceniają kobiety i pracownicy starszego pokolenia. Równie wysoko oceniana jest możliwość wymiany wiedzy, kompetencji i wzajemne inspirowanie się (53 proc.), które, podobnie jak pomoc w zadaniach, najbardziej ceni generacja X (59 proc.). Nieco ponad 1/3 pracowników (35 proc.) wskazuje na wsparcie emocjonalne, jakie może otrzymać od osób, z którymi współpracuje. Szczególnie ta potrzeba jest widoczna wśród pracujących z najmłodszego pokolenia Z (38 proc.), dla których kwestie wellbeingu i zdrowia psychicznego w pracy są nierzadko priorytetowe. Jednak ponad wartości merytoryczne pracownicy cenią u członków swojego zespołu poczucie “nadawania na tych samych falach” - 7 na 10 z nich, w każdej grupie wiekowej uważa, że dogadywanie się i zbliżone poczucie humoru to coś, co najlepiej wpływa na dobrą atmosferę w pracy.

Czy przyjaźń w pracy jest możliwa?

Można by sądzić, że w dzisiejszych czasach, kiedy praca zdalna i hybrydowa stały się normą, przyjaźnie w pracy tracą na znaczeniu. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Aż jedna trzecia pracowników biurowych uważa, że nawiązywanie i rozwijanie relacji w miejscu pracy, które mogą przenosić się na grunt prywatny, jest bardzo ważne. Czynnik ten jest najważniejszy dla pracujących z generacji Z (35 proc.), a najmniej dla pokolenia X (24 proc.). Często więzi i przyjaźnie zawarte w pracy trwają dłużej niż sam okres zatrudnienia w danej firmie, a czasami stają się początkiem głębokich przyjaźni, a nawet miłości. Co ciekawe, z badania wynika, że to pracownicy branży IT są bardziej skłonni do nawiązywania relacji damsko-męskich w pracy.

Atmosfera pracy a zdrowie psychiczne pracowników

Dobre relacje ze współpracownikami oraz przyjazna atmosfera w biurze mają też ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Śmiech, będący naturalnym efektem pozytywnych interakcji, korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, a także redukuje stres. Poczucie przynależności oraz zaspokojenie potrzeb uznania w miejscu pracy budują pewność siebie i motywację. W grupie łatwiej jest również zmagać się z codziennymi wyzwaniami, co wzmacnia poczucie wsparcia i solidarności.

Dobra atmosfera pracy to korzyść dla pracodawcy

Dobre relacje w pracy są kluczowe dla sukcesu organizacji, szczególnie w dynamicznie zmieniającym się i różnorodnym środowisku. Z mojego doświadczenia wynika, że wzmacnianie więzi międzyzespołowych zwiększa zaangażowanie pracowników, motywację i lojalność, co pozytywnie wpływa na zmniejszenie rotacji. Dobrym pomysłem jest też zatrudnianie tak zwanych happiness managerów, odpowiedzialnych za dobrostan pracowników i budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, na przykład poprzez organizację niestandardowych spotkań integracyjnych czy wspieranie aktywności grupowej - mówi Paulina Świątkiewicz - HR Business Partner w portalach pracy rocketjobs.pl i justjoin.it. W zespołach rozproszonych lub pracujących całkowicie zdalnie, kluczowe są regularne spotkania i otwarta komunikacja, które pomagają budować wzajemne zaufanie. Wszystkie te działania wzmacniają relacje i poczucie przynależności, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe firmy - dodaje.

Relacje w pracy a praca zdalna

Z badania rocketjobs.pl przeprowadzonego wiosną 2024 r., wynika, że jedynie co piąty respondent chce pracować wyłącznie stacjonarnie, podczas gdy najbardziej pożądanym trybem jest praca hybrydowa, którą preferuje 51,2 proc. uczestników. Pracę zdalną wybiera natomiast 27 proc. badanych. To pokazuje, że cenimy sobie elastyczność, ale jednocześnie nie rezygnujemy z biur i potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi.