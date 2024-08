Poznaliśmy już projekt budżetu na 2025 roku. Tym samym znamy propozycję podwyżek dla budżetówki. Rząd chce, by wzrosły one jedynie o wskaźnik inflacji, która w 2025 roku ma wynieść 5 proc.

O podwyżce dla budżetówki w wysokości wskaźnika inflacji mówiono od czerwca. Wówczas rząd prognozował, że wyniesie ona 4,1 proc.

Propozycję tę stanowczo odrzucały związki zawodowe, ale i strona pracodawców, która postulowało wzrost płac na poziomie 10 proc.

Z kolei związki zawodowe: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ustaliły, że

wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 9,44% ;

; wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 15% ;

; wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić w 2025 roku nie mniej niż 8,14% (o 350 zł);

(o 350 zł); wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2024 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251), zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024.

Minister Finansów, Andrzej Domański, po fali krytyki sugerował, że podwyżka może wynieść więcej. – Jest dla mnie kluczowe, aby realna wartość wynagrodzeń w sferze budżetowej była co najmniej utrzymana. Dlatego, mając na względzie propozycje partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego oraz przebieg negocjacji w trakcie prac Zespołu ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Rady, zaproponuję Radzie Ministrów potencjalną zmianę, czyli podwyższenie wskaźnika, uwzględniając bezpieczeństwo – przekazał minister finansów podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w lipcu.

Minister był krytykowany za to, że płaca minimalna w 2025 roku w porównaniu do 2024 roku ma wzrosnąć o 7 proc. (z 4300 zł brutto do 4626 zł brutto), a rząd na wypłaty dla swoich pracowników chce przeznaczyć tylko 4,1 proc.

Związkowcy nie kryją niezadowolenia propozycjami podwyżek przedstawionymi w tym tygodniu. Uważają 5 proc. podwyżki za daleko niesatysfakcjonujące. - Biorąc pod uwagę skumulowane tempo wzrostu płacy minimalnej i skumulowane tempo wzrostu wynagrodzeń w budżetówce uważamy, że propozycja podwyżek w wysokości 5 proc. w 2025 roku jest niesprawiedliwa i krzywdząca. Taka polityka grozi katastrofą kadrową wśród pracowników budżetówki. Odpływ pracowników już widać, zwłaszcza wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości i cywilnych pracowników służb mundurowych - mówi Grzegorz Sikora, rzecznik prasowy FZZ.

Związkowa Alternatywa, w przesłanym komunikacie pisze: Z olbrzymim rozczarowaniem przyjęliśmy deklaracje ministra finansów, Andrzeja Domańskiego o planowanej podwyżce płac w sferze budżetowej o zaledwie 5%. Wejście w życie tej propozycji oznaczałoby realne zamrożenie płac w budżetówce. To ciąg dalszy destrukcji administracji państwowej. Odrzucamy tę ofertę jako całkowicie nieakceptowalną. Już teraz ma miejsce odpływ wykwalifikowanej kadry z kluczowych instytucji państwowych, gdyż płace w administracji publicznej są bardzo niskie i niekonkurencyjne względem sektora prywatnego".

Tymczasem podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2025 może być jeszcze wyższa, co oznacza jeszcze większy rozjazd między podwyżkami wynagrodzeń w budżetówce a minimalnym wynagrodzeniem. W czerwcu rząd założył, że skoro prognozowana inflacja wyniesie w przyszłym roku 4,1 proc., to minimalne wynagrodzenie wzrośnie tylko raz, od 1 stycznia. Teraz jednak zaprezentował budżet ze wskaźnikiem wzrostu inflacji o 5 proc.

Według ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jeśli prognozowana inflacja na kolejny rok wyniesie co najmniej 5 proc. ustala się wówczas dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca. Tak było m.in. w 2024 roku.

Rząd do 15 września powinien ustalić, ile będzie wynosiła płaca minimalna w 2025 roku. Według nieoficjalnych doniesień serwisu Prawo.pl, ministerstwo zastanawia się, czy podniesienie prognozy inflacji powinno automatycznie wpłynąć na podniesienie płacy minimalnej w 2025 roku. Jeśli tak, nowa stawka powinna wzrosnąć o niespełna 50 zł.

W toku prac pojawił się także projekt zmian ustawy o wynagrodzeniu mimimalnym, który zakłada, że najniższe pensje będą stanowiły 55 proc. średniego wynagrodzenia za pracę. Dochodzenie do tego pułapu ma być stopniowe, ale oznaczałoby, że w 2025 roku wynagrodzenie minimalne powinno wynosić 4 718,45 zł brutto, a więc wzrosnąć o 9 proc. , czyli prawie dwukrotnie więcej niż płace w budżetówce.