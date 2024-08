Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiany w ustawie wynikają z konieczności dostosowania przepisów do dyrektywy unijnej. Poza zmianami technicznymi, rząd chce wprowadzić dwie bardzo istotne modyfikacje.



Wynagrodzenie minimalne vs. przeciętne

Pierwsza z nich dotyczy wprowadzenia orientacyjnego odniesienia wysokości płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

"W myśl art. 5 ust. 4 ww. dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu będą musiały wybrać jedną lub większą liczbę orientacyjnych wartości referencyjnych na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym, do których osiągnięcia mają dążyć. Dyrektywa pozostawia państwom członkowskim swobodę w zakresie wyboru liczby, rodzaju i poziomu orientacyjnych wartości referencyjnych. Orientacyjna wartość referencyjna ma służyć ocenie adekwatności minimalnego wynagrodzenia, a dyrektywa nie wymaga jej osiągnięcia" – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Polski rząd chce, by wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowiła 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjętego do opracowania projektu ustawy budżetowej.

Ważne Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku wyniesie 8579 zł, a płaca minimalna 4626 zł. Stosując mechanizm przyjęty w proponowanej ustawie powinna wynosić 4 718,45 zł brutto.

Wynagrodzenie minimalne bez nagród i dodatków

Druga ważna zmiana dotyczy sposobu wyliczania płacy minimalnej. Rząd chce, by wszelkiego rodzaju dodatki i premie zachowały swój motywacyjny charakter i nie były wliczane do wynagrodzenia minimalnego. „W takich przypadkach dodatki te przestały pełnić rolę gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego np. doświadczenie zawodowe, sprawowanie dodatkowych funkcji czy też uzyskane wyniki w pracy” – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Po wejściu w życie zmian w ustawie nie będą one stanowiły uzupełnienia do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawa zakłada, że wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Minimalna stawka godzinowa - zmiany

Zmiany będą dotyczyły także umów cywilnoprawnych. Pierwsza z nich będzie dotyczyć kar dla pracodawców, którzy zaniżają wynagrodzenia lub w ogóle ich nie wypłacają. Najniższa kara grzywny zostanie podniesiona z 1000 do 1500 zł, a najwyższe widełki z 30000 do 45000 zł.

Zmianie ulegną także daty wypłaty wynagrodzeń. Nowy przepis zyska brzmienie: "Wypłaty wynagrodzenia wynikającego z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego".

Zmiany będą wchodziły w życie stopniowo, począwszy od 1 stycznia 2017.