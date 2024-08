Pracownik wrócił z podróży służbowej już trzy tygodnie temu, ale wciąż nie rozliczył zaliczki (1000 zł), na co zgodnie z naszymi przepisami wewnętrznymi miał 14 dni. Czy w przypadku dalszej zwłoki możemy potrącić ją z najbliższego wynagrodzenia? Czy potrzebujemy jego zgody?

Zgodnie z par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie) z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży krajowej w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji. Zgodnie z par. 5 rozporządzenia pracownik rozlicza koszty podróży krajowej lub podróży zagranicznej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży. Aby rozliczyć koszty, pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki. Jeżeli nie może przedstawić dokumentu, to składa pisemne oświadczenie o wydatku i przyczynach braku dokumentów.

WAŻNE Nierozliczona w wymaganym przez pracodawcę terminie zaliczka wypłacona na poczet podróży służbowej może być: • podstawą do nałożenia na pracownika kary porządkowej, • potrącona z wynagrodzenia pracownika.

W opisywanej sytuacji pracownik nie rozliczył zaliczki w przewidzianym także u prywatnego pracodawcy 14-dniowym terminie. Można to uznać za naruszenie obowiązków pracowniczych, co daje podstawę do nałożenia kary porządkowej.

Odrębną kwestią jest możliwość dokonania potrącenia. Z art. 87 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) wynika, że z wynagrodzenia za pracę ‒ po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ewentualnych wpłat do pracowniczego planu kapitałowego ‒można potrącić tylko następujące należności:

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

kary pieniężne.

Do dokonania tych potrąceń nie jest potrzebna zgoda pracownika. W komentarzu do art. 87 k.p. (dr hab. Krzysztof Walczak [red.], „Kodeks pracy. Komentarz”) autorzy wskazali, że „jedynym prawdziwym potrąceniem jest potrącenie zaliczek. Zaliczka jest to wypłacona pracownikowi i pobrana przez niego do rozliczenia kwota pieniężna (także w formie bezgotówkowej, np. czekiem) przeznaczona na pokrycie obciążających pracodawcę wydatków związanych z wykonywaniem pracy (np. na zakup materiałów, paliwa, kosztów podróży służbowej)”.

Można zatem uznać, że w opisywanej sytuacji zwłoka pracownika może uzasadniać potrącenie z wynagrodzenia nierozliczonej kwoty zaliczki. Niezależnie od tego pracodawca może zastosować karę porządkową wobec pracownika. ©℗