Tegoroczne jesienne Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się w Gdańsku w związku ze 100-leciem powstania diecezji gdańskiej, która w 1992 roku została podniesiona do rangi archidiecezji. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Marek Marczak poinformował, że pośród tematów, które podejmie Zebranie Plenarne w czasie obrad, będą m.in. sprawy migracji i stanowisko Kościoła w Polsce wobec tego zjawiska.

„Kwestie związane z tym tematem przedstawi bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji. Biskupi będą mówić o aktualnej sytuacji migrantów w Polsce, zwłaszcza o uchodźcach z Ukrainy oraz wielu innych krajów. Podejmą m.in. temat opieki duszpasterskiej nad cudzoziemcami w diecezjach” – zaznaczył bp Marczak w komunikacie na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

Sekretarz Generalny KEP wskazał, że biskupi zapoznają się także ze stanem prac nad powołaniem Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych.

„Zespół bp. Sławomira Odera zakończył prace nad dokumentami, które zostały przekazane do Rady Prawnej KEP. W czasie Zebrania Plenarnego biskupi zapoznają się z opinią tego gremium, co umożliwi nadanie konkretnego biegu procedurze zmierzającej do powołania Komisji” – przyznał.

Pośród tematów 402. Zebrania Plenarnego znajdą się również kwestie dotyczące lekcji religii w szkole i katechezy parafialnej.

„Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Wojciech Osial zaprezentuje biskupom stan prac nad nową podstawą programową dla lekcji religii w szkole i katechezy parafialnej. Zostanie także omówiony obywatelski projekt ustawy Tak dla religii i etyki w szkole, który został skierowany przez Sejm do dalszych prac w komisjach” – stwierdził w komunikacie bp Marczak.

Dodał, że biskupi zapoznają się również z danymi dotyczącymi liczby uczniów zapisanych w tym roku na lekcje religii w szkole.

Podczas Zebrania Plenarnego zostanie również przedstawiony stan przygotowań do obchodów 60. rocznicy orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, które odbędą się w listopadzie we Wrocławiu.

Na zakończenie drugiego dnia obrad, 14 października, biskupi będą celebrować Eucharystię w Archikatedrze Oliwskiej. Mszy Świętej przewodniczyć będzie Legat Papieski na obchody 100-lecia archidiecezji gdańskiej kard. Dominik Duka, arcybiskup senior archidiecezji praskiej.(PAP)

kszy/ jann/