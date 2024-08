Dodatkowe 21 dni urlopu zdrowotnego poza urlopem wypoczynkowym przysługuje osobom posiadającym odpowiedni rodzaj orzeczenia o niepełnosprawności. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z takiego zwolnienia?

Pracownicy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mają prawo do zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz wykonania specjalistycznych badań.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia?

W przypadku gdy pracownik chce skorzystać ze zwolnienia od pracy (maksymalnie może ono wynosić 21 dni roboczych w roku kalendarzowym) i udać się na turnus rehabilitacyjny, należy:

uzyskać od lekarza wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (medyk określi w nim rodzaj turnusu oraz czas trwania)

przedstawić pracodawcy skierowanie na turnus rehabilitacyjny, zachowując odpowiedni termin w taki sposób, aby przełożony mógł zaplanować pracę i ew. zastępstwo podczas nieobecności pracownika

Należy pamiętać, aby zachować dokument wystawiony przez organizatora turnusu, zaświadczający o uczestnictwie. Będzie stanowił podstawę do wypłacenia wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, za które przysługuje ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Pracownik posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, może skorzystać ze zwolnienia od pracy w celu:

wykonania specjalistycznych badań

poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym

uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy

Warunkiem jest brak możliwości wykonania powyższych czynności poza godzinami pracy.

Orzeczenie o niepełnosprawności. Które choroby obejmuje?

Lista chorób, na które można uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, jest długa. Obejmuje m.in. choroby neurologiczne, kardiologiczne, układu oddechowego, zaburzenia rozwojowe, psychiczne itd.

Podczas kwalifikacji do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności brany jest pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez:

upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym;

choroby psychiczne, w tym:

a) zaburzenia psychotyczne

b) zaburzenia nastroju, począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia

c) utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia

d) zespoły otępienne

3) zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym

a) trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych

b) częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn

c) zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu - wyższych ośrodków mowy

d) głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego

choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni

upośledzenia narządu ruchu, w tym:

a) wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu

b) układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej

c) zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej

d) choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu

e) choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej

f) nowotwory narządu ruchu

g) zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych

epilepsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi

choroby układu oddechowego i krążenia, w tym:

a) przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej

b) nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej

c) wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według klasyfikacji NYHA

d) nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi

e) miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych, począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a

f) niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń

choroby układu pokarmowego, w tym:

a) choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji

b) stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami

c) przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania

d) przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby

e) przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii

f) nowotwory układu pokarmowego

choroby układu moczowo-płciowego, w tym:

a) zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek

b) choroby nerek o różnej etiologii prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy

c) wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych

d) nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych

choroby neurologiczne, w tym:

a) naczyniopochodny udar mózgu przemijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych o różnym stopniu nasilenia

b) guzy centralnego układu nerwowego w zależności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych deficytów neurologicznych

c) pourazowa cerebrastenia i encefalopatia

d) choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych

e) choroby układu pozapiramidowego w zależności od stwierdzanych objawów neurologicznych

f) choroby rdzenia kręgowego

g) uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o różnej etiologii

inne, w tym:

a) choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia

b) choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia

c) przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych

d) choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy

e) znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej

całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16. rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl