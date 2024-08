Polska Grupa Górnicza zamierza zwolnić ponad 400 osób. Lwią część stanowią pracownicy dołowi. Jak tłumaczy Leszek Pietraszek, prezes PGG, konieczność zmniejszenia zatrudnienia wynika z trudnej sytuacji finansowej spółki.

Zamiarem zwolnienia objętych jest 435 pracowników – w tym 291 dołowych, 73 administracyjno-biurowych i 71 pracowników powierzchni. Prace stracą wyłącznie ci, którzy do 1 lipca 2024 roku uzyskali już prawo do emerytury. To nadal niewielki odsetek pracowników.

Zwolnienia w Polskiej Grupie Górniczej

Jak tłumaczy Witold Gałązka z biura prasowego Polskiej Grupy Górniczej w rozmowie z Gazetą Prawną, procentowo liczba osób planowanych do zwolnienia stanowi: 1,03 proc. wszystkich zatrudnionych w spółce pod ziemią, 3,6 proc. pracowników biur i administracji oraz 1,1 proc. pracowników powierzchni.

– Pomysł objęcia zwolnieniami tych pracowników, którzy z racji wieku i stażu nabyli już prawo do emerytury, nie jest w Polskiej Grupie Górniczej niczym nowym ani zaskakującym. Strona społeczna była wcześniej informowana o takiej możliwości, wyjaśnialiśmy także przyczyny i kontekst realizowanego aktualnie rozwiązania obejmującego osoby z uprawnieniami do emerytury – wyjaśnia Leszek Pietraszek – prezes PGG.

Obecnie w polskiej spółce zatrudnionych jest 36 734 pracowników – w tym pracowników dołowych 28 265, powierzchni 6 443, a administracyjno biurowych – 2026.

Do 7 sierpnia organizacje związkowe w PGG mają przedstawić swoje propozycje dotyczące zwolnień grupowych, a 12 sierpnia ma obyć się spotkanie w sprawie opracowania wspólnego projektu porozumienia w sprawie przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych.

Jak mówi nam Witold Gałązka, spółka nie chce zwolnić takich pracowników, którzy mimo posiadania prawa do emerytury zostali uznani za niezbędnych dla funkcjonowania kopalń.

Jednak ostateczna liczba zwolnionych będzie znana po zakończeniu całego procesu.

Warunki zwolnień w PGG

Jak się dowiedzieliśmy, zwalniani pracownicy otrzymają:

Odprawy pieniężne w wysokości wynikającej z przepisów o zwolnieniachgrupowych.

Odprawę emerytalną.

Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia w przypadkach gdy zostanie on zastosowany.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Jak tłumaczy Witold Gałązka z PGG w rozmowie z Gazetą Prawna, zwolnienia grupowe w pełni respektują treści umowy społecznej, jaką zawarł rząd ze związkami zawodowymi, a która nadal nie została notyfikowana przez Komisję Europejską.

Program dobrowolnych odejść

Leszek Pietraszek komentuje również, że spółka ponadto pracuje nad programem dobrowolnych odejść. – Lecz – jak wskazuje sama jego nazwa – odejście nastąpi na specjalnych warunkach i tylko wtedy, gdy pracowników dobrowolnie wyrazi chęć rozwiązania umowy o pracę. Zarząd PGG za wszelką cenę chce dotrzymać zapisów umowy społecznej dla górnictwa – wyjaśnia.

Jak czytamy we wspomnianej umowie, dla osób zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego pod ziemią lub w zakładach przeróbki mechanicznej na 25 września 2020 roku gwarantuje się pracę w tym sektorze do momentu uzyskania prawa do emerytury.

Sytuacja finansowa PGG

Witolda Gałązka z Polskiej Grupy Górniczej wskazuje w rozmowie z Gazetą Prawną, że sytuacja finansowa PGG jest stabilna. – Spółka jako beneficjent pomocy publicznej na podstawie zapisów ustawy z 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego ma prawo ubiegać się o przyznanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnej do wysokości dodatniej różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowanymi a przychodami kwalifikowanymi w granicach zatwierdzonego przez minister przemysłu wniosku o przyznanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych na 2023 rok – wyjaśnia.

Pytamy, ile wynosi zadłużenie spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– PGG wszystkie zobowiązania, w tym wobec ZUS,reguluje w terminach ustawowych/umownych – mówi Gałązka i uzupełnia, że zwrócić należy przy tym uwagę, że został wprowadzony został okres zawieszenia dla regulowania zobowiązań wobec ZUS w związku z ustawą covidową.

– Spłata zobowiązań pieniężnych, o których mowa wyżej, podlega zawieszeniu do dnia wydania decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 4 ust. 2 albo 3 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 9), albo decyzji, o której mowa w art. 9 tego rozporządzenia, albo innego zakończenia postępowania przed Komisją Europejską, nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. – wskazuje.

Jak informowaliśmy w Gazecie Prawnej, w grudniu 2023 roku zaległości Polskiej Grupy Górniczej wobec ZUS wynosiły 819 mln zł.

Działania osłonowe dla górników

Przypomnimy: umowa społeczna gwarantuje między innymi pakiet świadczeń osłonowych dla pracowników likwidowanych jednostek produkcyjnych, mowa o:

Zmianie wysokości świadczenia sovjalnego, które pracownik otrzymuje w okresie korzystania z urlopu górniczego z 75 na 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia ,

Zmianie wysokości jednorazowej odprawy pieniężnej z dotychczasowej wielokrotności należnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z pierwszego półrocza roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę na stałą wysokość 120 tys. netto dla każdego zatrudnionego, który podejmie decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę za zgodą pracodawcy.

KE na początku roku zatwierdziła polski program pomocy państwa o wartości 300 mln euro, aby złagodzić koszty społeczne związane z zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla kamiennego. Jednak wspomniana umowa społeczna nie została jeszcze notyfikowana przez KE.