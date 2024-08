Jakie placówki mają wydawać zaświadczenie m.in. o czasie hospitalizacji dziecka? Co powinno się w nim znaleźć? Kiedy resort przygotuje wzór wniosku o dodatkowy urlop macierzyński? Jakie dokumenty trzeba do niego dołączyć? – to tylko niektóre pytania Konfederacji Lewiatan do projektu nowelizacji kodeksu pracy, który przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przypomnijmy, proponowana ustawa zakłada wprowadzenie urlopu dla rodziców wcześniaków. Wymiar dodatkowego wolnego będzie wynosił do 8 albo do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym się ono urodzi, lub jego wagi.

– Zwracamy uwagę na bardzo istotną kwestię dokumentacji nabycia prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Rekomendujemy, żeby został przygotowany standardowy wzór zaświadczenia. Z projektu nie wynika, jakie konkretnie dokumenty będą dołączane do wniosku o dodatkowy urlop macierzyński, a mowa jest w proponowanym przepisie o „dokumentach” w liczbie mnogiej. Z dokumentów dołączanych do wniosku powinny jednoznacznie wynikać kwestie determinujące zakres prawa do dodatkowego urlopu, tj. w jakim tygodniu ciąży nastąpił poród, jaka była waga dziecka, okresy pobytu w szpitalu – wylicza Maciej Witucki z Konfederacji Lewiatan.

Zwraca też uwagę na konieczność wskazania placówek, które będą mogły wystawić taki dokument.

– Będzie to stanowiło podstawę do wyliczenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Rekomendujemy również, aby projekt wniosku o dodatkowy urlop i wymagane dokumenty (wzór zaświadczenia) były dostępne publicznie niezwłocznie po przyjęciu ustawy z uwagi na przepisy przejściowe i możliwość skorzystania z uprawnienia przez osoby w trakcie urlopu macierzyńskiego – wskazuje Witucki.

Dodaje, że we wniosku o dodatkowy urlop macierzyński jest konieczne oświadczenie, że drugi rodzic nie będzie korzystał z tego świadczenia.

Zastrzeżenia pracodawców dotyczą też wejścia w życie nowych przepisów.

– Zwracamy uwagę na stosunkowo krótki czas vacatio legis przewidziany przez projektodawcę, który wynosi 21 dni. Proponowane zmiany wymagają odpowiedniego wdrożenia po stronie pracodawców. Tak krótki czas na przygotowanie się do zmian może powodować trudności w dużych podmiotach, które charakteryzują duża liczba pracowników oraz liczne systemy obsługi kwestii pracowniczych. Biorąc pod uwagę zakres proponowanych zmian, rekomendujemy wydłużenie vacatio legis do minimum 30 dni – dodaje Witucki. I przypomina, że ustawy z zakresu prawa pracy przyjęte w ostatnim czasie zakładały dłuższe vacatio legis niż to proponowane w niniejszym projekcie. ©℗