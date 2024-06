Do 8 albo do 15 tygodni – taki będzie wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym się ono urodzi, lub jego wagi. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy, który wpłynął do uzgodnień.

Do 8 albo do 15 tygodni – taki będzie wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym się ono urodzi, lub jego wagi. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy, który wpłynął do uzgodnień. Dodatkowy urlop ma przysługiwać rodzicom wcześniaków lub dzieci hospitalizowanych po porodzie (patrz: infografika). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało tę propozycję, wyliczyło, że nowe rozwiązanie będzie kosztowało ok. 50 mln zł rocznie. Resort wskazuje też, jakie rozwiązania obowiązują w innych krajach. I tak dla przykładu w Danii pracownicy rodzice nie mają dodatkowego urlopu w przypadku porodu przedwczesnego. Jednakże jeżeli dziecko wymaga hospitalizacji w czasie, gdy rodzic przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, urlopy te mogą zostać wydłużone o maksymalnie trzy miesiące. Z kolei w Niemczech w przypadku porodów przedwczesnych, mnogich i cesarskich cięć data powrotu do pracy jest automatycznie przesuwana do 12 tygodni po porodzie. W tym państwie przedwczesny poród ma miejsce, gdy dziecko rodzi się, ważąc mniej niż 2500 g, lub jeśli wymaga znacznej opieki ze względu na nie w pełni rozwiniętą dojrzałość mimo wyższej wagi urodzeniowej. Natomiast w Irlandii przysługuje 26 tygodni urlopu macierzyńskiego dla wszystkich matek. W przypadku przedwczesnego porodu urlop macierzyński jest wydłużany. Przykładowo, jeżeli dziecko urodzi się w 30. tygodniu ciąży, matce przysługuje prawo do 7 tygodni dodatkowego urlopu. ©℗ /> /> Podstawa prawna Etap legislacyjny Projekt w trakcie uzgodnień