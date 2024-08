Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne? Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 80% czy 100% podstawy wymiaru? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek z ZUS?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne

Zasiłek opiekuńczy z ZUS z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje w następujących sytuacjach:

opieka nad zdrowym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do ukończenia 18 lat , ponieważ: 1. poród lub choroba małżonka albo rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, uniemożliwia mu sprawowanie opieki, 2. małżonek lub rodzic dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

opieka nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do ukończenia 18 lat.

Za dziecko uważa się:

dziecko własne

dziecko małżonka,

dziecko przysposobione,

dziecko przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne?

Zasiłek opiekuńczy z ZUS na opiekę na dziecko niepełnosprawne wynosi standardowo 80% podstawy wymiaru zasiłku. Do tego wyliczenia bierze się średnie wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy. Jeśli pracownik ma stałe wynagrodzenie, będzie to 80% pensji. Zasiłek przysługuje za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem, także na dni ustawowo wolne od pracy.

Ile dni przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne przysługuje w wymiarze rocznym:

60 dni , jeśli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym do lat 14,

, jeśli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym do lat 14, 30 dni , jeśli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat, gdy: - poród lub choroba małżonka albo rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, uniemożliwia mu sprawowanie opieki, - małżonek lub rodzic dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

, jeśli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat, gdy: - poród lub choroba małżonka albo rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, uniemożliwia mu sprawowanie opieki, - małżonek lub rodzic dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, 30 dni, jeśli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat (w przypadku dziecka bez orzeczenia o niepełnosprawności rodzice mają tylko 14 dni).

Ważne Roczny limit zasiłku opiekuńczego dotyczy wszystkich uprawnionych do zasiłku (np. rodzice dziecka niepełnosprawnego) oraz wszystkich dzieci lub innych członków rodziny wymagających opieki.

Przykład Marta i Konrad W. mają dziecko niepełnosprawne w wieku 11 lat oraz dziecko bez orzeczenia o niepełnosprawności w wieku 3 lat. Łącznie w roku kalendarzowym mogą wykorzystać maksymalnie 60 dni zasiłku opiekuńczego. Wymiar 60 dni się nie podwaja ani po 60 dni na rodzica, ani po 60 dni na dziecko. W sumie w całym roku kalendarzowym matka i ojciec dzieci mogą skorzystać z 60 dni łącznie na dwójkę dzieci.

Do tego limitu nie zalicza się tylko opieki sprawowanej nad nowo narodzonym dzieckiem w okresie pierwszych 8 tygodni od narodzin, kiedy ubezpieczona matka dziecka:

przebywa w szpitalu,

porzuciła dziecko,

posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek opiekuńczy – jakie warunki trzeba spełnić?

Z zasiłku opiekuńczego można korzystać, jeśli opłaca się składkę chorobową. Przysługuje bez okresu wyczekiwania czyli od pierwszego dnia podlegania pod ubezpieczenie chorobowe.

Można z niego korzystać, kiedy nie ma innego członka rodziny, który mógłby zapewnić dziecku opiekę (chyba że jest to dziecko w wieku do 2 lat – wtedy nie ma takiego wymogu). Takim członkiem rodziny nie może być osoba: całkowicie niezdolna do pracy, chora, niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na wiek, zatrudniona na umowę o pracę i odpoczywająca po nocnej zmianie, prowadząca działalność pozarolniczą, niezobowiązana do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy – wniosek Z-15A

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne do 18 lat z ZUS, należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy na formularzu Z-15A. Do wniosku niezbędne są dodatkowe dokumenty w postaci:

dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

(orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego niezbędne jest również zaświadczenie lekarskie wystawione za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski zawierające nazwę zagranicznego podmiotu leczniczego lub imię i nazwisko lekarza, datę wystawienia i podpis lekarza, początkową i końcową datę niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem (tłumaczenie na język polski nie jest konieczne, jeśli zaświadczenie zostało wystawione w państwie członkowskim UE, EOG, Szwajcarii albo innym państwie, z którym Polska zawarła umowę międzynarodową),

zawierające nazwę zagranicznego podmiotu leczniczego lub imię i nazwisko lekarza, datę wystawienia i podpis lekarza, początkową i końcową datę niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem (tłumaczenie na język polski nie jest konieczne, jeśli zaświadczenie zostało wystawione w państwie członkowskim UE, EOG, Szwajcarii albo innym państwie, z którym Polska zawarła umowę międzynarodową), zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku: Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem, Z-3b – jeśli jesteś osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub z osobą fizyczną, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Z-3a – jeśli jesteś ubezpieczony z innego tytułu, ZAS-12 – jeśli wniosek dotyczy ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego za dalszy okres.

Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za czas: pobierania wynagrodzenia za pracę; urlopu bezpłatnego, wychowawczego; tymczasowego aresztowania; odbywania kary pozbawienia wolności; zwolnienia lekarskiego na opiekę nad dzieckiem, w czasie którego wykonuje się pracę zarobkową lub wykorzystywanego niezgodnie z jego celem; kiedy zaświadczenie lekarskie straciło ważność w wyniku kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich.