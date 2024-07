Przykład

Anna M. była zatrudniona w okresie od 01 marzec 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Z powodu sytuacji ekonomicznej w której znalazł się pracodawca umowa nie została przedłużona. Anna M. została ponownie zatrudniona u tego samego pracodawcy na podstawie umowy na czas określony od dnia 01 wrzesień 2023 do 31 grudzień 2024 r. i była to jej druga umowa na czas określony u tego pracodawcy. Mając na uwadze art. 25 § 1 Kodeksu pracy doszło do przekroczenia 33-miesięcznego limitu, zatem od dnia 01 sierpnia 2024 r. Anna M. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.