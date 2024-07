Resort Agnieszki Dziemianowicz-Bąk przygotował broszurę pt. "Dobry klimat pracy", która zbiera informacje na temat obowiązków pracodawców w czasie upałów.

Jak podano, w polskim prawie zabezpieczenia dla pracowników pracujących w wysokich temperaturach są zawarte w szeregu ustaw i rozporządzeń. Dlatego też przedstawiono pakiet pod nazwą "Dobry klimat w pracy".

– Docierają do nas informację o kolejnej fali upałów, która dotrze do Polski. Temperatura może sięgnąć 40 stopni. Zmiany klimatyczne, które są faktem, mają wpływ na całe nasze życie. Do MRPiPS coraz częściej zgłaszają się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, którzy zastanawiają się jak mogą zgodnie z prawem reagować na wysokie temperatury w pracy. Dlatego jako ministra odpowiedzialna za pracę zwróciłam się do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, do Państwowej Inspekcji Pracy i do Instytutu Medycyny Pracy, abyśmy wspólnymi siłami zastanowili się, co możemy zrobić, żeby jak najlepiej chronić pracowników przed upałami. Co możemy zrobić dziś i co możemy zrobić na przyszłość – powiedziała Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas konferencji 30 lipca.

Bezpieczne warunki pracy podczas upałów

Jak przypomina resort rodziny, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków. Co to oznacza? Jeśli warunki te nie są zgodne z przepisami BHP i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika, zatrudniony może - informując o tym przełożonego - powstrzymać się od pracy i zachowuje przy tym wynagrodzenie.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia klimatyzowanych pomieszczeń do wypoczynku pracownikom wykonującym

pracę w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest stale wyższa niż 30 °C.

Ponadto klimatyzacja nie może zbytnio wychładzać ani powodować przeciągów. Wentylacja nie powinna również powodować hałasu lub drgań.

Praca na zewnątrz a upał

Pracodawca może wprowadzić dodatkowe przerwy w pracy, wprowadzić system rotacyjny lub skrócić czas pracy na wypadek upałów, ale nie może się to wiązać z obniżenia pracownikom wynagrodzenia.

Napoje dla pracowników w czasie upałów

Pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie napojów:

pracownikom zatrudnionym w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT – Wet Bulb Globe Temperature) powyżej 25 °C,

na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C,

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25 °C.

WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) – wskaźnik obciążenia cieplnego uwzględniający ciężkość wykonanej pracy (tempo metabolizmu), warunki środowiska, a także zastosowaną odzież.

Ochrona kobiet w ciąży i pracowników młodocianych w czasie upałów

Jak przypomina resort pracy, kobiety w ciąży i kobiety karmiące nie mogą wykonywać prac mogących wpływać niekorzystnie na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie. Podano, że to m.in. prace w mikroklimacie gorącym lub wykonywane w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza.

Natomiast pracowników młodocianych, nie można zatrudniać przy pracach w pomieszczeniach, w których

temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65 proc., a także w warunkach

bezpośredniego oddziaływania otwartego źródła promieniowania.

Praca podczas upałów: podstawy prawne

Podstawy prawne dotyczący wykonywania pracy podczas upałów: