Sejm za zakazem hodowli zwierząt na futra

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 339 posłów, przeciw było 78, a 19 wstrzymało się od głosu.

Zakaz hodowli zwierząt na futra poparło m.in. 100 posłów PiS (55 było przeciw, 18 wstrzymało się), 150 posłów Koalicji Obywatelskiej (jeden wstrzymał się od głosu), 30 posłów PSL (jeden był przeciw), a także wszyscy posłowie Polski 2050 i Lewicy. Przeciwko ustawie opowiedzieli się m.in. wszyscy głosujący posłowie Konfederacji.

Teraz regulacja trafi do Senatu.

Zakaz hodowli zwierząt na futra - od kiedy?

Projekt nowelizacji, autorstwa posłanki Małgorzaty Tracz (KO), został złożony w Sejmie przez posłów KO, Polski 2050 i Lewicy. Przewiduje on wprowadzenie całkowitego zakazu chowu i hodowli zwierząt futerkowych z przeznaczeniem na futra – z wyjątkiem królików – po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

Zgodnie z przepisami, przedsiębiorcy będą musieli zakończyć działalność hodowlaną do 31 grudnia 2033 r. Hodowcom przysługiwać będzie prawo do odszkodowania od Skarbu Państwa za straty majątkowe wynikające z likwidacji działalności. Wysokość rekompensaty będzie uzależniona od średniego rocznego przychodu z lat 2020–2024 oraz terminu zakończenia hodowli – im później nastąpi zamknięcie, tym niższe odszkodowanie.

Ci, którzy zakończą działalność do 1 stycznia 2027 r., otrzymają 25 proc. średniego rocznego przychodu z lat 2020–2024. W przypadku zamknięcia w kolejnym roku rekompensata wyniesie 20 proc., a następnie będzie zmniejszana o 5 punktów procentowych rocznie – do poziomu 5 proc. dla hodowców kończących działalność do 1 stycznia 2031 r. Po tej dacie odszkodowanie nie będzie już przysługiwać.