1000 zł miesięcznie – do takiej kwoty wzrośnie maksymalna wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego (FA). Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Dziś maksymalna wysokość wypłaty z funduszu alimentacyjnego to 500 zł. Te pieniądze przysługują dziecku, jeżeli rodzic zalega z płaceniem na nie alimentów. Można je pobierać do ukończenia 18. roku życia albo – w przypadku, gdy dziecko nadal się uczy – do 25. roku życia, natomiast jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Jednym z podstawowych warunków przyznania prawa do świadczeń z funduszu jest spełnienie kryterium dochodowego, które dziś wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Obecnie pieniądze z FA przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Kwota ta nie była zmieniana od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1993), czyli od 2008 r.

– Tymczasem znacznie wzrosły koszty utrzymania i – co za tym idzie – kwoty alimentów od rodziców na rzecz dzieci ustalane przez sądy (dane Ministerstwa Sprawiedliwości, patrz: infografika). W związku z potrzebą dostosowania maksymalnej wysokości świadczenia z FA do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów projekt zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości wypłat o 100 proc., czyli o 500 zł do 1000 zł miesięcznie – uzasadnia MRPiPS.

Resort przypomina też, że projektowana ustawa stanowi realizację zapowiedzi wskazanej w dokumencie Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów, będącej częścią umowy Koalicji 15 października.

– Jest zgodna z oczekiwaniami wyrażanymi przez rodziny, w tym osoby samotnie wychowujące dzieci, będące w trudnej sytuacji finansowej w związku z nieskuteczną egzekucją zasądzonych od rodzica alimentów – zaznacza ministerstwo.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie od 1 października 2024 r. ©℗

/> />