Pracownicy spędzający wiele godzin przed monitorem mają prawo do dofinansowania na zakup nowych okularów. Jest to obowiązek pracodawcy, wynikający z przepisów prawa pracy. Mimo to wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy z przysługującego im wsparcia. Oto, co warto wiedzieć o dofinansowaniu do okularów i jak można je uzyskać.