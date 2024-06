Pracownik rozpoczynający nową pracę musi liczyć się z licznymi formalnościami i obowiązkami, które musi opanować na danym stanowisku. Zdarza się, że właśnie wtedy bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje odpoczynku. Czy przysługują mu w tym czasie dni urlopowe? Czy kodeks pracy zawiera informacje dotyczące bezpłatnych dni wolnych na początku zatrudnienia?

Kodeks pracy nie przewiduje udzielenia urlopu wypoczynkowego w pierwszych dniach czy tygodniach pracy. Prawo do urlopu wypoczynkowego nowy pracownik nabywa z upływem czasu. Po przepracowaniu 1 miesiąca przysługuje mu 1/12 urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym.

Urlop bezpłatny w nowej pracy. Czy przysługuje?

Gdy zatrudniony w nowo podjętej pracy potrzebuje wolnego, istnieje jeszcze możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego po ówczesnym złożeniu wniosku. Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie musi go udzielić, a zależy to tylko i wyłącznie od jego dobrej woli. Tego rodzaju urlop nie jest zaliczany do stażu pracy, a pracownik nie otrzymuje wtedy wynagrodzenia, ale również nie jest objęty ubezpieczeniem społecznym.

Zanim pracownik złoży wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego, powinien dokładnie przeanalizować swoją sytuację i pomyśleć, czy jest to najlepsze wyjście z sytuacji.

Urlop okolicznościowy w nowej pracy. Czy można skorzystać?

Nowemu pracownikowi przysługuje szereg dni wolnych, jednak jest on uwarunkowany od danej sytuacji. Do tym dni można zaliczyć np. urlop okolicznościowy, w przypadku ślubu, narodzin dziecka czy pogrzebu członka rodziny. Dodatkowo pracownikowi przysługuje urlop od siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Co ważne, to nowe uprawnienie przysługuje także osobom zatrudnionym na część etatu – nie ma tu żadnych ograniczeń.

Urlop na żądanie w nowej pracy

Urlop na żądanie przysługuje tylko pracownikowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. Można więc stwierdzić, że takowy mu nie przysługuje. Jednak nie jest to przesądzone. Jeśli pracodawca zgodzi się wcześniej udzielić pracownikowi urlopu na żądanie i jest to na korzyść pracownika, nie popełnia on wykroczenia. I tutaj podobnie jak w przypadku urlopu bezpłatnego, wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy.

Opieka na dziecko w nowej pracy

Opieka na dziecko (do 14. roku życia) w wymiarze 2 dni lub 16 godzin przysługuje pracownikowi już od pierwszego dnia zatrudnienia, bez względu na rodzaj umowy o pracę, stażu pracy, oraz wymiaru etatu.

Urlop opiekuńczy w nowej pracy

Jest możliwe skorzystanie z urlopu opiekuńczego w celu sprawowania opieki czy wsparcia osobie, która nie należy do kręgu członków najbliższej rodziny, np. dziadkowi lub babci albo konkubentowi. Z urlopu opiekuńczego można skorzystać w przypadku, gdy dana osoba (wymagająca opieki lub wsparcia) zamieszkuje w tym samym gospodarstwie domowym, co pracownik.