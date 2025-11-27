Umowę na zakup pocisków od rządu USA podpisał w czwartek szef MON. Chodzi o zakup 200 pocisków przeciwlotniczych AIM-120 AMRAAM, w najnowszej wersji AIM-120D które staną się jednym z typów uzbrojenia stosowanych przez polskie samoloty wielozadaniowe F-35, z których pierwsze trafią do Polski w przyszłym roku.

Szef MON przekonywał, że Polska dołącza do elitarnego grona krajów europejskich, które korzystają z tego typu pocisków, ale jednocześnie pozyskuje ich najbardziej nowoczesną wersję. – To pokazuje, jak silnym jesteśmy sojusznikiem, jak bardzo jesteśmy zintegrowani – podkreślił.

- Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i nie ma NATO bez Europy, w tym Polski. Polska jest transatlantykiem – łączy nasze relacje europejskie z relacjami amerykańskimi, łączy nasze zadania – dodał wicepremier.

Tego rodzaju kontrakty – zdaniem Kosiniaka-Kamysza – pokazują, „że sojusz polsko-amerykański to nie tylko słowa, ale też decyzje - o możliwości zakupu sprzętu, pozyskania najnowocześniejszej technologii”. Szef MON zwrócił też uwagę, że Polska pozyskuje od USA różne typy sprzętu, jak same F-35 czy amerykański system kierowania obroną powietrzną IBCS.

Dodał, że cały czas trwają prace nad zwiększeniem obecności wojsk USA w Polsce, których liczba wynosi aktualnie ok. 10 tys. amerykańskich żołnierzy. - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych dostał zadanie, by w każdej chwili być do tego gotowym - powiedział.

Jak mówił, „wspaniała współpraca pomiędzy polskimi siłami zbrojnymi a amerykańskimi powoduje, że mamy tę siłę, mamy tę moc i dzisiaj możemy o sobie mówić jako o najsilniejszym sojuszniku Stanów Zjednoczonych w Europie, w NATO”.

AMRAAM to amerykańskie pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu - tzn. nawet ok. 180 km; jeden z podstawowych pocisków tego typu wykorzystywanych przez amerykańskie i natowskie lotnictwo, w tym myśliwce F-35. Uzbrojone w m.in. tego typu pociski niderlandzkie myśliwce F-35 brały udział w misji zwalczania rosyjskich dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września. Zgodę na zakup przez Polskę 400 AMRAAM-ów za 1,3 mld dolarów amerykański Departament Stanu wyraził pod koniec kwietnia tego roku.

Pierwsze „polskie” F-35 mają trafić do naszego kraju w 2026 r. Polskie Siły Powietrzne mają otrzymać 32 maszyny, które razem z myśliwcami F-16 będą stanowić o sile polskiego lotnictwa bojowego. F-35 to pierwszy w polskim lotnictwie samolot wielozadaniowy zaprojektowany tak, by był trudno wykrywalny przez przeciwnika.

Polskie lotnictwo dysponuje już pociskami AMRAAM, ale w starszej wersji C; wykorzystywane są one przez polskie samoloty F-16.(PAP)