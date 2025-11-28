- Wybieram się do Moskwy żeby Węgry miały zapewnione dostawy energii podczas zimy i w przyszłym roku - powiedział szef węgierskiego rządu w rozmowie wideo zamieszczonej na jego koncie na Facebooku.

Zapytany, czy wśród tematów spotkania z Putinem pojawią się wysiłki podejmowane na rzecz pokoju w Ukrainie, Orban odparł: „Raczej nie da się tego uniknąć”.

Orban potwierdził, spotkanie z Putinem w Moskwie

W przeciwieństwie do przywódców innych państw Unii Europejskiej węgierski premier utrzymuje bliskie związki z Rosją mimo jej agresji na Ukrainę. Węgry w dużej mierze nadal opierają swoją politykę energetyczną na dostawach rosyjskiej energii, wbrew wysiłkom UE, która dąży do zmniejszenia zależności energetycznej od Rosji - przypomniał Reuters.

Rząd Węgier sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do UE i od lutego blokuje otwarcie tzw. pierwszego klastra w negocjacjach Kijowa z Brukselą. W ocenie władz węgierskich przystąpienie Ukrainy do UE miałoby negatywny wpływ na gospodarkę i bezpieczeństwo Węgier oraz całej Wspólnoty. Węgierski dziennik „Nepszava” zwrócił uwagę, że Orban z „jednego z najbardziej antyrosyjskich polityków w Europie (...) stał się najbardziej zagorzałym zwolennikiem Rosji na kontynencie”.

Piątkowe spotkanie Orbana byłoby trzecią rozmową węgierskiego premiera z Putinem od inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.