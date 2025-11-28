Poranek przyniósł najwięcej rozpogodzeń na obszarach podgórskich, gdzie jednocześnie odnotowano najmocniejszy mróz. W pozostałej części kraju dominują niskie chmury oraz mgły osadzające szadź. Miejscami – przede wszystkim na północy – występują słabe, przelotne opady marznącej mżawki i deszczu, które tworzą pierwsze warstwy gołoledzi.

W ciągu dnia sytuacja ma się pogarszać. Prognozy zapowiadają zachmurzenie duże i całkowite w niemal całym kraju, jedynie z niewielkimi przejaśnieniami w centrum i na Mazowszu. Na południu – zwłaszcza w górach – pojawi się więcej słońca, ale to jedyna dobra wiadomość.

Najbardziej niebezpiecznie będzie na zachodzie, Kujawach, Warmii i Podlasiu. To tam spodziewane są słabe opady deszczu lub mżawki, które mogą być marznące i powodować intensywną gołoledź. Na pozostałym obszarze utrzymają się gęste mgły ograniczające widzialność nawet do 200 metrów, dodatkowo osadzające szadź na drogach, chodnikach, energetyce i pojazdach.

Temperatura w dzień wyniesie ok. 0–2°C na większości obszarów, 4°C nad Zatoką Gdańską, a najcieplej – do 6–7°C – będzie w województwie lubuskim i na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z południa pozostanie słaby i umiarkowany, nieco silniejszy jedynie na wybrzeżu.

Mgły i szadź – widzialność spadnie do minimum

Gęste mgły to w ostatnich dniach jedno z największych zimowych utrapień kierowców. W wielu regionach ograniczają widzialność do 200 m, a wraz z temperaturą oscylującą w okolicy 0°C z łatwością tworzą warstwę szadzi.

W górach i na południowym zachodzie mogą pojawić się większe rozpogodzenia, jednak centrum, wschód i północ kraju pozostaną w chłodnym, wilgotnym powietrzu sprzyjającym tworzeniu się zawiesiny mgłowej. To oznacza, że również po południu i wieczorem będzie ślisko, mokro i mgliście, co znacząco utrudni podróże.

Noc z gołoledzią i siarczystym mrozem na południu

Prognozy na noc nie pozostawiają złudzeń – czeka nas kolejna bardzo trudna pogodowo doba. Polska znajdzie się pod dominacją chmur, z przejaśnieniami jedynie na południowym zachodzie. W górach mogą pojawić się nawet większe rozpogodzenia.

Na zachodzie kraju prognozowane są przelotne opady marznącego deszczu, które spowodują kolejne warstwy gołoledzi. Reszta kraju znajdzie się pod wpływem gęstych mgieł i szadzi.

Temperatura minimalna spadnie do:

–9°C na Podhalu,

–7/-5°C od Dolnego Śląska po Małopolskę,

–4/-2°C na większości obszarów,

1°C nad Zatoką Gdańską,

5°C na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej.

Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, południowy.