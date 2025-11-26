Listy z wezwaniami do wojska mają w 2026 r. pojawić się w skrzynkach aż 200 tys. osób. Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje się do zmian w przepisach, co sprawi, że wezwania może otrzymać wiele osób, które mogą się tego kompletnie nie spodziewać.

Kto w 2026 r. otrzyma wezwanie do wojska? Będą to również seniorzy

W związku z trwającą wojną w Ukrainie liczba osób kierowanych na komisje wojskowe rośnie z roku na rok. Wojsko podkreśla, że działania te służą przede wszystkim uzupełnieniu danych w ewidencji oraz ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do ewentualnego pełnienia służby.

Na kwalifikację wzywani są mężczyźni z tzw. grupy podstawowej, czyli rocznik 2007, a także mężczyźni z lat 2002–2006, którzy wcześniej nie stawili się przed komisją. Oprócz nich obowiązek dotyczy kobiet z roczników 1999–2007 wykonujących zawody medyczne, osób po 60. roku życia z nieuregulowanym stosunkiem do służby oraz tych, którym kończy się okres czasowej niezdolności, wylicza Rynek Zdrowia.

Kto nie musi stawić się przed komisją wojskową

Z obowiązku stawienia się na kwalifikację wojskową zwolniona jest jedynie niewielka grupa osób. Uprawnienie to przysługuje tym, którzy są całkowicie niezdolni do pracy, nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym lub posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kategorie wojskowe

Osoby, które staną przed komisją po zbadaniu stanu zdrowia zostaną przyporządkowane do określonych kategorii, które określą ich zdolność do pełnienia służby. W polskim wojsku obowiązują obecnie następujące kategorie:

A – pełna zdolność do odbywania służby wojskowej

B – czasowa niezdolność, wymagająca ponownego badania po upływie określonego czasu

D – niezdolność do służby w warunkach pokojowych

E – trwała, całkowita niezdolność do służby zarówno w czasie pokoju, jak i wojny

Co musi mieć ze sobą podczas wizyty w komisji wojskowej?

Osoby wezwane na kwalifikację wojskową muszą zabrać dokument tożsamości, aktualne zdjęcie 3×4 cm, dokumentację medyczną z ostatnich 12 miesięcy oraz potwierdzenie wykształcenia lub nauki. Kompletny zestaw dokumentów pozwala komisji szybko ocenić sytuację kandydata.

Co ważne, samo stawienie się na komisji nie oznacza wcielenia do wojska — jest to jedynie procedura ustalająca zdolność do służby.