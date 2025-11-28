Najpierw dane, które tłumaczą polityczną dynamikę ostatnich miesięcy. W badaniu IBRiS wykonanym dla Onetu Konfederacja Korony Polskiej zajęła czwarte miejsce. Uzyskała 7,3 proc. poparcia, a to oznacza wzrost o 1,2 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru. To wynik, który w praktyce daje ugrupowaniu realną szansę na przekroczenie progu wyborczego w kolejnym głosowaniu parlamentarnym.

Tak wysoka pozycja w sondażach sprawia, że Braun, dotychczas kojarzony z głośnymi akcjami i radykalnymi komentarzami, stał się dla części wyborców symbolem sprzeciwu wobec politycznego mainstreamu. Jednocześnie jego aktywność budzi tak duże kontrowersje, że wszczęte wobec niego postępowania trafiają do instytucji unijnych.

Immunitet Brauna i wnioski prokuratury

Braun jest obecnie europosłem. Oznacza to, że zgodnie z prawem chroni go immunitet, a polskie organy ścigania — mimo że prowadzą postępowania — nie mogą go zatrzymać ani postawić przed sądem bez zgody Parlamentu Europejskiego.

Na rozstrzygnięcie czekają już dwa wnioski przygotowane przez prokuraturę:

w sprawie zniszczenia wystawy w Opolu w marcu 2025 r.,

w sprawie interwencji w szpitalu w Oleśnicy w kwietniu 2025 r.

To nie koniec listy zarzutów. Wcześniej Braun usłyszał je m.in. po głośnym incydencie z grudnia 2023 r., gdy zgasił świece chanukowe w Sejmie — sprawie, która wywołała konsekwencje o charakterze zarówno prawnym, jak i politycznym.

Sondaż SW Research: Polacy wskazują na odpowiedzialność karną

W nowym badaniu SW Research zapytano uczestników: „Czy uważa Pani/Pan, że jakieś z wypowiedzi/zachowań Grzegorza Brauna powinny być podstawą pociągnięcia tego polityka do odpowiedzialności karnej?”

Odpowiedzi pokazują wyraźny i jednoznaczny podział społeczny.

Ponad 51 proc. chce odpowiedzialności karnej

51 proc. badanych uważa, że Braun powinien ponieść odpowiedzialność karną za swoje wypowiedzi lub zachowania. To ponad połowa ankietowanych. Oznacza to, że z punktu widzenia społecznego polityk złamał granice, których — zdaniem wielu obywateli — parlamentarzysta nie powinien naruszać.

Jednocześnie 26,2 proc. respondentów sprzeciwia się pociąganiu Brauna do odpowiedzialności karnej. To grupa, która postrzega jego działania w kategoriach wolności słowa, traktując jego radykalny styl jako dopuszczalny element debaty politycznej.

Pozostałe 22,8 proc. ankietowanych nie potrafi jednoznacznie ocenić, czy zachowania Brauna powinny skutkować konsekwencjami prawnymi. To pokaźny odsetek, który wskazuje na złożoność tematu oraz na fakt, że część społeczeństwa nie czuje się kompetentna, by oceniać granice odpowiedzialności karnej polityków.

Dlaczego Braun dzieli Polaków?

Sprawa zgaszenia świec chanukowych - to wydarzenie do dziś pozostaje jednym z najbardziej obciążających wizerunkowo momentów w karierze Brauna. Zdarzenie z Sejmu stało się punktem odniesienia dla kolejnych dyskusji na temat jego granic działania.

Interwencja w szpitalu w Oleśnicy - nagrania z kwietnia 2025 r., na których Braun wchodzi do placówki, domagając się informacji i konfrontując personel, stały się viralem w sieci. Pracownicy szpitala zgłosili sprawę odpowiednim organom, a prokuratura skierowała wniosek o uchylenie immunitetu.

Zniszczenie wystawy w Opolu - W marcu 2025 r. polityk wszedł na teren jednej z ekspozycji i doprowadził do jej uszkodzenia. Sytuację zarejestrowano, a organizatorzy złożyli zawiadomienie. Dla przeciwników polityka było to potwierdzenie tezy o „akcyjności” Brauna, dla jego sympatyków — konsekwentny sprzeciw wobec treści, które uznał za szkodliwe.

Metodologia badania

Sondaż został przeprowadzony przez SW Research w dniach 25–26 listopada 2025 r. metodą CAWI (wywiad internetowy). Wzięło w nim udział 844 dorosłych Polaków, wybranych w sposób kwotowy tak, aby próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.