Co do zasady pierwsza nagroda przysługuje po osiągnięciu 20-letniego stażu pracy, natomiast kolejne nabywa się w odstępach pięcioletnich, aż do 40 albo 45 lat pracy – w zależności od regulacji właściwych dla danej pragmatyki służbowej (m.in. dla pracowników samorządowych, nauczycieli, członków korpusu służby cywilnej).

Od 2026 r. przy ustalaniu stażu zgodnie z art. 3021 k.p. zalicza się okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpracy przy jej wykonywaniu – pod warunkiem opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe.

Uwzględnia się również m.in. okresy wykonywania umowy zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli z tego tytułu osoba podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Nabycie uprawnień

Stosownie do art. 6 pkt 1 nowelizacji uprawnienia pracownicze wynikające z zaliczenia okresów, o których mowa w art. 3021 k.p., do stażu pracy powstają z dniem nabycia prawa do danego świadczenia, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2026 r., tj. z dniem wejścia jej w życie. Regulacja ta odnosi się do pracowników zatrudnionych u pracodawców stanowiących jednostki sektora finansów publicznych. Jej przepisy należy rozumieć w ten sposób, że dopiero od 1 stycznia 2026 r. jest dopuszczalne ustalanie uprawnień pracowniczych z uwzględnieniem stażu pracy powiększonego o okresy wskazane w art. 3021 k.p.

Ponowne ustalenie stażu

W konsekwencji, w przypadku przedłożenia przez pracownika dokumentów potwierdzających wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej bądź podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia, na pracodawcy spoczywa obowiązek ponownego ustalenia łącznego stażu pracy z uwzględnieniem tych okresów oraz weryfikacji, czy – a jeżeli tak, to do której nagrody jubileuszowej – pracownik nabył prawo.

W praktyce pracodawcy należący do sektora finansów publicznych zgłaszali wątpliwości, czy w bieżącym roku muszą wypłacać jubileuszówki w sytuacji, gdy po ponownym ustaleniu stażu pracy okaże się, że pracownik osiągnął wymagany okres uprawniający do danego stopnia nagrody jeszcze przed 1 stycznia 2026 r.

Druga z podnoszonych kwestii dotyczyła przedawnienia roszczenia o to świadczenie. Powstała bowiem wątpliwość, czy po uwzględnieniu dodatkowych okresów aktywności zawodowej roszczenie to nie uległo przedawnieniu na podstawie art. 291 par. 1 k.p. W myśl tego przepisu roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem trzech lat od dnia ich wymagalności.

Aktualnie – w świetle wyjaśnień resortu pracy – przyjmuje się, że nagrody jubileuszowe powinny być wypłacane z zastosowaniem zasad nabywania prawa określonych w przepisach właściwych dla danej grupy pracowników, w szczególności w aktach wykonawczych regulujących wynagradzanie (np. w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).

Ważne Zdaniem resortu pracy trzyletni termin przedawnienia, liczony wstecz od daty wejścia w życie nowych regulacji, nie znajduje w tym przypadku zastosowania.

Akty wykonawcze regulujące zasady wynagradzania poszczególnych grup pracowników, w tym pracowników samorządowych oraz członków korpusu służby cywilnej, przewidują w istocie tożsame rozwiązania w zakresie nabywania prawa do nagród jubileuszowych i zasad ich wypłaty.

Wyłącznie jedna nagroda

Zgodnie z tymi regulacjami, jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających możliwość zaliczania nowych okresów do stażu pracy (tj. 1 stycznia 2026 r.) upływa okres uprawniający do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, pracownikowi przysługuje wyłącznie jedna nagroda – w najwyższej należnej wysokości.

Jeżeli natomiast 1 stycznia 2026 r. pracownik ma staż przekraczający próg wymagany dla świadczenia danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tej daty osiągnie okres uprawniający do gratyfikacji wyższego stopnia, świadczenie niższe wypłaca się w pełnej wysokości, natomiast z chwilą uzyskania prawa do wyższej jubileuszówki – jedynie różnicę pomiędzy kwotą należną z tytułu wyższego stopnia a sumą uprzednio wypłaconą.

Powyższe reguły znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy pracownik wykaże spełnienie przesłanek do jubileuszówki po wejściu w życie nowych regulacji, a w tej dacie przysługiwałoby mu świadczenie wyższego stopnia albo prawo do niego powstałoby w terminie 12 miesięcy od dnia przedstawienia stosownej dokumentacji. [przykłady 1–2] ©℗

przykład 1

Uwzględnienie prowadzenia działalności gospodarczej

Pracownik jednostki samorządowej w styczniu 2026 r. przedłożył zaświadczenie z ZUS potwierdzające okresy prowadzenia działalności gospodarczej. Na tej podstawie w wyniku ponownego przeliczenia stażu pracy pracodawca ustalił, że wymagany 20-letni okres pracownik osiągnął w 2024 r. W tej sytuacji pracownik nabywa prawo do jubileuszówki za 20 lat pracy, co skutkuje obowiązkiem wypłaty nagrody przez pracodawcę.

przykład 2

Różnica między świadczeniami

Pracownik jednostki samorządowej przedłożył zaświadczenie z ZUS potwierdzające sześć lat wykonywania umów zlecenia oraz trzy lata i dwa miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. W listopadzie 2025 r. otrzymał nagrodę za 20 lat pracy. Po ponownym ustaleniu łącznego okresu zatrudnienia, z uwzględnieniem dodatkowych dziewięciu lat zaliczalnych, legitymuje się on ponad 29-letnim okresem pracy. W tej sytuacji pracownik nabywa prawo do gratyfikacji za 25 lat pracy w pełnej wysokości. Jednocześnie, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji osiągnie próg 30 lat, pracodawca jest zobowiązany – z chwilą spełnienia tej przesłanki – wypłacić wyłącznie różnicę pomiędzy kwotą należną za 30 lat a wcześniej wypłaconym świadczeniem za 25 lat. ©℗