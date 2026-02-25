W zeszłym tygodniu Senat wprowadził do tej ustawy łącznie cztery poprawki przygotowane przez koalicję rządową, z czego dwie głosowane były łącznie. Jedna z nich przewiduje, że wydatki związane ze spłatą i obsługą bankową pożyczki SAFE nie będą wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność. W budżecie państwa ma być ustanowiona rezerwa celowa na ten cel.

Inna poprawka wprowadza obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z pożyczki SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli. Kolejna poprawka rozszerza obowiązek przedkładania sprawozdania z realizacji planu finansowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB) właściwym komisjom senackim.

Poprawki te pozytywnie zaopiniowały w środę na wspólnym posiedzeniu sejmowe komisje finansów publicznych i obrony narodowej. Głosowanie nad senackimi poprawkami przewidziane jest na piątek.

Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego FIZB, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.

W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.