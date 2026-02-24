Wzór nowego wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały został określony w projekcie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, który trafił właśnie do konsultacji. Dokument ten będzie składany tylko w postaci elektronicznej za pośrednictwem MOS (Modułu Obsługi Spraw), czyli nowego systemu, który zastąpi dotychczasową ścieżkę składania wniosków o takie zezwolenie w formie papierowej. Oznacza to, że w pierwszym etapie ubiegania się o takie zezwolenie od wojewody cudzoziemiec nie będzie musiał stawiać się osobiście w urzędzie wojewódzkim, a formalność tę załatwi online. Cudzoziemiec będzie mógł zostać wezwany przez wojewodę osobiście dopiero na kolejnym etapie postępowania – w celu przedstawienia oryginału dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, złożenia odcisków linii papilarnych i wzoru podpisu przy wydawaniu karty pobytu. – Wezwanie to będzie mogło nastąpić jednocześnie z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych oraz wezwaniem do uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia pobytowego – podkreślają autorzy projektu.

Wzór formularza powyższego wniosku został określony w załączniku do projektowanego rozporządzenia. Zawartość tego dokumentu w porównaniu z obecnie obowiązującym wnioskiem nie zmienia się zasadniczo. Został on jedynie rozszerzony o informacje o adresie poczty elektronicznej cudzoziemca, adresie w kraju pochodzenia oraz w kraju poprzedniego zamieszkania, a także informacje dotyczące innego dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania).

Zmiana zezwolenia - także nowy wniosek

Zmieni się także wzór wniosku innego dokumentu, o który ubiegają się cudzoziemcy w naszym kraju – o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w tej sprawie, który także trafił do konsultacji.

W porównaniu z obowiązującym dotychczas wnioskiem w nowym dokumencie znajdą się dodatkowe dane dotyczące wszystkich posiadanych przez cudzoziemca obywatelstw, a nie tylko jednego, a także informacja o państwie urodzenia cudzoziemca, dane dotyczące adresu obcokrajowca w kraju pochodzenia oraz w kraju poprzedniego zamieszkania. W pozostałym zakresie wniosek nie uległ zmianie.

Rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały ma wejść w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 17 ustawy nowelizującej. Na mocy tego przepisu minister spraw wewnętrznych i administracji ma ogłosić w „Monitorze Polskim” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wykorzystanie MOS do składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Natomiast rozporządzenie w sprawie wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Etap legislacyjny: Projekty rozporządzeń przekazane do konsultacji